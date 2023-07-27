«Дождь из цветов» возродит танцевальные традиции бурят

Проект изучит танцы сартулов, сонголов, хори и хонгодоров



В Бурятии началась реализация нового творческого проекта под названием «Сэсэг бороо» («Дождь из цветов»). Он направлен на возрождение танцевальных традиций бурят. Проект включает несколько этапов. В его рамках будут созданы музыкальные композиции для танца, вокально-хореографические постановки, костюмы, сборник с описанием, нотным материалом и лекалами традиционной одежды этнических групп.



На днях стартовал ключевой этап проекта – фольклорно-этнографические экспедиции в районы республики. 24-25 июля состоялся выезд в Джидинский (села Верхний Торей, Улзар, Цагатуй) и Селенгинский (села Ташир и Тохой) районы. Информантами стали участники фольклорных ансамблей: «Улаалзай», «Цагаатайн гол», «Гуламта», «Агсуурга». Во время встреч были записаны рассказы информантов, старинные песни, сделаны фотографии традиционной одежды и прочее.



Исследовательская деятельность проекта предполагает изучение танцевальных традиций бурятских этнических групп: сартулов, сонголов, хори и хонгодоров, проведение фольклорно-этнографических экспедиций в муниципальные районы, где сохранились образцы традиционной хореографии. В ходе проекта участники погрузятся в традиции 4 районов республики. На материалах фольклорных экспедиций и опыте работы базовых коллективов республиканского центра народного творчества будет создан этнопроект.



Напомним, что «Сэсэг бороо» выиграл грант для реализации творческих проектов в сфере народного искусства в этом году. Победителями стали 25 некоммерческих организаций и учреждений со всей страны. Общий фонд субсидий составил 100 млн руб., сообщает пресс-служба РЦНТ.



Возрастное ограничение: 6+.

