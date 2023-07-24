В музее в Бурятии установили новое оборудование

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В Еравнинском районе Бурятии в Сосново-Озерском музее имени Сампилова установили новое оборудование. Современное материально-техническое оснащение стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».Музей располагает собранием экспонатов – 2460 единиц основного фонда и 330 единиц – вспомогательного фонда. Полностью коллекция музея составляет 2790 предметов, куда входят: мемориальная коллекция, живопись, графика, этнографическая коллекция (бурятский, русский старожильческий отделы), археологическая, нумизматическая коллекции, документальные материалы, фотографии (подлинники), предметы декоративно- прикладного искусства, предметы, имеющие культовое значение, государственные награды (ордена, медали), естественно-научные коллекции (образцы руд).В 2023 году было выделено из федерального бюджета 3 млн 500 тысяч рублей и из республиканского бюджета – 223 тысячи 404 рубля для оснащения новым современным оборудованием.В музее установили сенсорные столы, портативную аудиосистему, интерактивные доску, организационную технику и другое оборудование. Особый интерес у детей вызывают интерактивные полы и песочница, которые управляются через планшет с более 60 разными видами игр.- Сосново-Озерский музей им. Ц. С. Сампилова признан одним из лучших муниципальных музеев республики. Музей носит имя народного художника Бурятской АССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР Цыренжапа Сампилова. Художественные произведения, личные вещи основателя бурятской советской живописи представляют особую ценность фонда музея, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Теперь экспозиционное пространство Сосново-Озерского музея стало одним из самых современных в Бурятии систем аудиовизуального проецирования.- Мы с огромным удовольствием работаем и принимаем посетителей, в музее хранится история, с которой гармонирует современное пространство. Это большое вложение в развитие культурных ценностей подрастающего поколения и возможность познакомиться с достижениями современной науки, - отметила директор музея Жаргалма Цыренова.