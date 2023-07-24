От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров
Более 700 находок обнаружили студенты историко-филологического факультета Забайкальского госуниверситета во время прохождения практики в Верхнеамурской и Чикойской археологических экспедициях в Забайкалье.
Исследования средневековых памятников Приаргунья провели студенты и преподаватели ЗабГУ совместно с институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего востока Дальневосточного отделения РАН, Забайкальским краевым краеведческим музеем им. А. К. Кузнецова. В окрестностях села Дурой были развёрнуты два раскопа. Обнаружены черепа лошадей, бронзовая пуговица, лазуритовая бусина и бронзовая серьга.
Также с институтом археологии РАН прошли совместные исследования трех памятников Усть-Мензинского комплекса. За всю историю изучения там удалось открыть большую серию жилищ каменного века и погребений. По итогу этих раскопок, в слоях эпох каменного и бронзового веков обнаружено более 700 находок, среди которых артефакты и остатки жилищ древнего человека: скребки, каменные топоры, проколки, отбойник, вкладыш из пластинки, фрагменты керамических сосудов.
Найденный материал передадут на хранение в музей археологии Забайкалья им. И.И. Кириллова, будет проведён его подробный анализ. После археологические находки отправят в Москву, в архивный фонд Российской академии наук.
Результаты исследований представят в научных трудах и докладах на конференциях.
- Отметим, такая практика проходит у студентов-историков со второго курса. В этом году она длилась с 19 июня по 17 июля. Археологи жили в полевых лагерях. Научились работать лопатой, чтобы не навредить артефактам, делать разметку границ раскопа, рисовать планы находок, слушали лекции руководителей экспедиции. В свободное время проводили концерты, игры и другие развлекательные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ЗабГУ.
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Общество, Фото:
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