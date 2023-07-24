24 июля

23 июля

Популярное

Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок

Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Общество,  Фото:пресс-служба ЗабГУ
От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров

Более 700 находок обнаружили студенты историко-филологического факультета Забайкальского госуниверситета во время прохождения практики в Верхнеамурской и Чикойской археологических экспедициях в Забайкалье.

Исследования средневековых памятников Приаргунья провели студенты и преподаватели ЗабГУ совместно с институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего востока Дальневосточного отделения РАН, Забайкальским краевым краеведческим музеем им. А. К. Кузнецова. В окрестностях села Дурой были развёрнуты два раскопа. Обнаружены черепа лошадей, бронзовая пуговица, лазуритовая бусина и бронзовая серьга.

Также с институтом археологии РАН прошли совместные исследования трех памятников Усть-Мензинского комплекса. За всю историю изучения там удалось открыть большую серию жилищ каменного века и погребений. По итогу этих раскопок, в слоях эпох каменного и бронзового веков обнаружено более 700 находок, среди которых артефакты и остатки жилищ древнего человека: скребки, каменные топоры, проколки, отбойник, вкладыш из пластинки, фрагменты керамических сосудов.

Найденный материал передадут на хранение в музей археологии Забайкалья им. И.И. Кириллова, будет проведён его подробный анализ. После археологические находки отправят в Москву, в архивный фонд Российской академии наук.

Результаты исследований представят в научных трудах и докладах на конференциях.

- Отметим, такая практика проходит у студентов-историков со второго курса. В этом году она длилась с 19 июня по 17 июля. Археологи жили в полевых лагерях. Научились работать лопатой, чтобы не навредить артефактам, делать разметку границ раскопа, рисовать планы находок, слушали лекции руководителей экспедиции. В свободное время проводили концерты, игры и другие развлекательные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ЗабГУ.
Забайкальский край археология история вузы наука экспедиция музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Забайкальские студенты откопали более 700 археологических находок
Общество, 24.07.2023
От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
В Бурятии пострадавшие от ЧС могут получить матпомощь через «Госуслуги»
Общество, 24.07.2023
Также они могут обратиться в подразделение центра соцподдержки населения
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров
Общество, 24.07.2023
Осенью в столице Бурятии завершится очередной этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
В Бурятии провели спартакиаду работников АПК республики
Общество, 24.07.2023
Первое место заняли спортсмены БГСХА
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»
Общество, 24.07.2023
Участники проекта также побывают в Монголии
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
В Бурятии почтовые отделения восстанавливают обычный режим работы
Общество, 24.07.2023
Ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи
Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область
Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Иркутскую область
Общество, 24.07.2023
Он нанесёт пастырский визит в дацаны региона
Бурятский боец стал чемпионом в США
Бурятский боец стал чемпионом в США
Общество, 24.07.2023
Бадмацырен Доржиев выступает в наилегчайшем весе
Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Пристав из Бурятии выиграла кубок Малинникова
Общество, 24.07.2023
Она стала лучшей в комплексном единоборстве
Лучники Бурятии завоевали 7 медалей на первенстве России
Лучники Бурятии завоевали 7 медалей на первенстве России
Общество, 24.07.2023
Сборная заняла второе общекомандное место
Ремонтники в прибрежном районе Бурятии оставили после себя помойку
Ремонтники в прибрежном районе Бурятии оставили после себя помойку
Общество, 24.07.2023
Теперь компании, где они работают, грозит 400-тысячный штраф

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^