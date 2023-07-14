Судебные приставы Бурятии стали призёрами чемпионата ФССП России по стрельбе

Общество, Фото: УФССП по Бурятии

Чемпионат проходил в Новосибирске



Судебные приставы Бурятии стали бронзовыми призёрами чемпионата ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Победители зонального этапа чемпионата, который проходил в июне в Улан-Удэ, Соелма Найданова, Евгений Аредаков и Нина Аредакова вошли в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа.



В личном первенстве среди женщин Соелма Найданова по сумме двух упражнений в стрельбе из боевого пистолета на дистанции 25 метров (ПБ-16) завоевала бронзовую медаль.



По итогам выступления всех спортсменов сборная команда ДФО заняла третье общекомандное место.



Чемпионат ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия проходил в Новосибирске с 12 по 13 июля. Турнир собрал сборные команды ФССП России восьми федеральных округов страны.



