Чемпионат проходил в Новосибирске
Судебные приставы Бурятии стали бронзовыми призёрами чемпионата ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Победители зонального этапа чемпионата, который проходил в июне в Улан-Удэ, Соелма Найданова, Евгений Аредаков и Нина Аредакова вошли в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа.
В личном первенстве среди женщин Соелма Найданова по сумме двух упражнений в стрельбе из боевого пистолета на дистанции 25 метров (ПБ-16) завоевала бронзовую медаль.
По итогам выступления всех спортсменов сборная команда ДФО заняла третье общекомандное место.
Чемпионат ФССП России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия проходил в Новосибирске с 12 по 13 июля. Турнир собрал сборные команды ФССП России восьми федеральных округов страны.
Судебные приставы Бурятии стали призёрами чемпионата ФССП России по стрельбе
Общество, Фото:
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