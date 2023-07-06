В Улан-Удэ «Ночь ёхора» проведут без костров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Самый массовый ёхор можно станцевать уже завтра, 7 июля



Вечером 7 июля в Улан-Удэ состоится 15-й юбилейный фестиваль исполнителей кругового танца «Ночь ёхора». В этом году мероприятие проходит в рамках «Наадан Сурхарбан». Вход на фестиваль свободный.



В этнографическом музее запланирована обширная программа фестиваля. Зрителей ждут мастер-классы, концерты театра «Байкал», интерактивные площадки, конкурс бурятских песен и масштабный гранд-ёхор. К сожалению, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в республике в целях безопасности в этот раз розжиг костра под запретом.



Ещё одно новшество нынешнего фестиваля – хедлайнеры. В концертах вместе с артистами «Байкала» выступят приглашённые гости: солист государственного хора Калмыкии им. А. Цебекова Мингиян Ханинов, фольклорный ансамбль «Тыва», государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан».



Конкурсная программа исполнителей ёхоров начнётся с 17:30, а уже во время гала-концерта станут известны имена обладателей призового фонда в размере 400 тысяч рублей. В этом году за него поборются 10 коллективов из районов республики и города Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба театра «Байкал».



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