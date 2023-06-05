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В Улан-Удэ вновь продлили табу на посещение лесов

В Улан-Удэ вновь продлили табу на посещение лесов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там запретили появляться до 23 июня

В столице Бурятии  вновь продлили запрет на вход и въезд в пригородные леса. Он будет действовать до 23 июня. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Исключение сделали для тех, кто занимается охраной лесов от пожаров, воспроизводством и уходом за ними, а также аварийно-спасательными работами.

Под табу – разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, сельхозпалы, приготовление еды на открытом огне и углях, в том числе – с использованием специальных устройств и сооружений.

Эти ограничения не распространяются на сквозные проезды по дорогам общего пользования. Кроме того, улан-удэнцы могут спокойно отдыхать на природе в нескольких специально отведённых для этого местах – островах Комсомольский и Богородский, футбольном поле на Верхней Берёзовке, стадионах, территории детских лагерей и здравниц.

Патрулирование городских лесов, в том числе – в выходные и праздничные дни, продолжится. Сообщить о нарушениях законодательства и возгораниях можно по телефонам 8 (3012) 20-44-44 (региональная диспетчерская служба Забайкальской базы авиационной охраны лесов) и 8 (3012) 21-29-72 (единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ).

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 мая по всей Бурятии ввели особый противопожарный режим.

Лес противопожарный режим

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