По всей Бурятии ввели особый противопожарный режим

Гулящие по лесу жители республики рискуют нарваться на серьёзный штраф



В понедельник, 1 мая, на территории всей Бурятии начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.



Там напомнили о запрете на посещение лесов, разведение и использование открытого огня и сжигание сухой травы и мусора. Исключение – работы, которые проводят специализированные организации для предупреждения и тушения возгораний и других профилактических мероприятий.



Тем, кто, несмотря на табу, всё же отправится в лес, грозят немалые штрафы. Для граждан их размер – до 20 тысяч, для должностных лиц – до 60, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица – до 80, а для юридических – до 800 тысяч рублей.

