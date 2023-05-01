Гулящие по лесу жители республики рискуют нарваться на серьёзный штраф
В понедельник, 1 мая, на территории всей Бурятии начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.
Там напомнили о запрете на посещение лесов, разведение и использование открытого огня и сжигание сухой травы и мусора. Исключение – работы, которые проводят специализированные организации для предупреждения и тушения возгораний и других профилактических мероприятий.
Тем, кто, несмотря на табу, всё же отправится в лес, грозят немалые штрафы. Для граждан их размер – до 20 тысяч, для должностных лиц – до 60, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица – до 80, а для юридических – до 800 тысяч рублей.
По всей Бурятии ввели особый противопожарный режим
Общество, Фото:
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