Улан-удэнцы с высокой зарплатой оказались самыми грамотными

Большинство из них стараются избегать ошибок в деловой переписке



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, насколько грамотны работающие жители бурятской столицы в деловом интернет-общении. Большинство – 9 из 10 – утверждают, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в такой переписке. А вот в личной тех, кто старается избегать ошибок, уже меньше – 79%.



Мужчины менее принципиальны в этом вопросе: среди них ярых сторонников грамотности меньше, чем среди представительниц прекрасного пола – 86% в деловой и 68% в личной переписке против 95% и 87% у женщин.



Старшее поколение относится к орфографии и пунктуации более щепетильно, чем те, кто моложе: среди улан-удэнцев от 45 лет в деловом общении все правила соблюдают 91%, в личном – 86%, в то время как среди горожан младше 34 лет – 92% и 70%.



- Требовательность к себе растёт и с увеличением дохода: среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц 95% всегда грамотны в бизнес- и 83% – в личном общении. А среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч, таковых 82 и 73% соответственно, – отмечают в SuperJob.



Наши земляки, считающие свой уровень знания русского языка близким к идеалу, и в рабочих, и в личных сообщениях допускают ошибки значительно реже двоечников. Однако и отличники признаются, что такое бывает – мол, «Т9 меняет слова-буквы».

