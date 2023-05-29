В Бурятии рыбакам-любителям разрешат ловлю омуля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рыболовный сезон откроется в конце июня



В Бурятии определились со сроками и местами летнего любительского лова байкальского омуля. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.



- Предварительно была проделана огромная работа, на самом деле не всё так просто. Провели оценку запасов байкальского омуля, определяли рост популяции. Рассмотрели пути миграции омуля по водоёмам Байкала. Соответственно с этим определи участки и сроки разрешения лова, - рассказал Дареев.



Так, байкальский эндемик разрешили ловить в четырёх рыбопромысловых районах на Байкале :



В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешён на двух участках с 15 по 30 июня:

- Напротив посёлка Нижнеангарск;

- Мыс Онокочанский - мыс Красный Яр;



В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке:

- От мыса Холодянки до местности Вторая вышка.



В Прибайкальском районе рыбалка на омуля откроется с 1 по 15 июля на участках:

- Гремячинск - мыс Рассыпной

- Горячинск – Безымянка



В Южно-Байкальском районе Иркутской области с 1 по 15 июля на участке:



- Мурино – Утулик.



Рыбаки-любители могут ловить омуль удочками как с берега, так и с лодок. Суточная норма улова – пять килограмм. Норма вывоза с водоёма – не более 10 килограмм рыбы. Разрешено использовать спиннинги с общим количеством крючков не более 10 штук на одного гражданина.



Размер вылавливаемой рыбы не должен быть больше 20 см. В ином случае рыбак обязан будет отпустить омуль в свободное плавание.



Ловить байкальский омуль разрешено только в светлое время суток: c 17 до 22 часов по местному времени.



На Байкале постоянно будет работать специализированный патруль для контроля ловли рыбы.



По словам Галсана Дареева, промышленный улов разрешат только в случае значительного роста популяции омуля.



- Места и сроки лова были установлены на основе научных исследований. Это было сделано, чтобы не выловить весь омуль на Байкале. Со временем увеличения запаса омуля и ростом популяции, сроки могут быть пересмотрены. С ростом популяции, возможно, разрешат промышленный улов, - пояснил Дареев.



20 июня состоится церемония открытия в Баргузинском районе.



