В Бурятии рыбакам-любителям разрешат ловлю омуля

Рыболовный сезон откроется в конце июня
В Бурятии определились со сроками и местами летнего любительского лова байкальского омуля. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.
- Предварительно была проделана огромная работа, на самом деле не всё так просто. Провели оценку запасов байкальского омуля, определяли рост популяции. Рассмотрели пути миграции омуля по водоёмам Байкала. Соответственно с этим определи участки и сроки разрешения лова, - рассказал Дареев.
Так, байкальский эндемик разрешили ловить в четырёх рыбопромысловых районах на Байкале:
В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешён на двух участках с 15 по 30 июня:
- Напротив посёлка Нижнеангарск;
- Мыс Онокочанский - мыс Красный Яр;
В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке:
- От мыса Холодянки до местности Вторая вышка.
В Прибайкальском районе рыбалка на омуля откроется с 1 по 15 июля на участках:
- Гремячинск - мыс Рассыпной
- Горячинск – Безымянка
В Южно-Байкальском районе Иркутской области с 1 по 15 июля на участке:
- Мурино – Утулик.
Рыбаки-любители могут ловить омуль удочками как с берега, так и с лодок. Суточная норма улова – пять килограмм. Норма вывоза с водоёма – не более 10 килограмм рыбы. Разрешено использовать спиннинги с общим количеством крючков не более 10 штук на одного гражданина.
Размер вылавливаемой рыбы не должен быть больше 20 см. В ином случае рыбак обязан будет отпустить омуль в свободное плавание.
Ловить байкальский омуль разрешено только в светлое время суток: c 17 до 22 часов по местному времени.
На Байкале постоянно будет работать специализированный патруль для контроля ловли рыбы.
По словам Галсана Дареева, промышленный улов разрешат только в случае значительного роста популяции омуля.
- Места и сроки лова были установлены на основе научных исследований. Это было сделано, чтобы не выловить весь омуль на Байкале. Со временем увеличения запаса омуля и ростом популяции, сроки могут быть пересмотрены. С ростом популяции, возможно, разрешат промышленный улов, - пояснил Дареев.
20 июня состоится церемония открытия в Баргузинском районе.
В Бурятии рыбакам-любителям разрешат ловлю омуля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его открытие приурочили к столетию республики
Рыболовный сезон откроется в конце июня
Жары пока не ожидается
Старый мост через реку Аргада уже разобрали
Специалистам пришлось промыть более 600 метров канализации
Косолапого малыша на прогулке нашла собака
У него осталось жена и две дочки
Продолжается дорожный ремонт на Левом берегу
Люди заявили, что они «ломятся» под кусты возле домов
В республике предпринимают меры для защиты птицефабрики
На пьедестал взошли бойцы регионального спецназа управления наркоконтроля регионального МВД
Народная артистка России рассказала «Байкал-Daily» об участии в XVII конкурсе имени Чайковского
Она ожидается в четырёх районах республики
Первой из музыкантов Сибири и Дальнего Востока
Они разделили с горожанами свой профессиональный праздник