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В Бурятии рыбакам-любителям разрешат ловлю омуля

В Бурятии рыбакам-любителям разрешат ловлю омуля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рыболовный сезон откроется в конце июня

В Бурятии определились со сроками и местами летнего любительского лова байкальского омуля. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Галсан Дареев.

- Предварительно была проделана огромная работа, на самом деле не всё так просто. Провели оценку запасов байкальского омуля, определяли рост популяции. Рассмотрели пути миграции омуля по водоёмам Байкала. Соответственно с этим определи участки и сроки разрешения лова, - рассказал Дареев.

Так, байкальский эндемик разрешили ловить в четырёх рыбопромысловых районах на Байкале:

В Северо-Байкальском районе вылов омуля разрешён на двух участках с 15 по 30 июня:
- Напротив посёлка Нижнеангарск;
- Мыс Онокочанский - мыс Красный Яр;

В Баргузинском районе порыбачить на омуля можно будет с 20 июня по 5 июля на участке:
- От мыса Холодянки до местности Вторая вышка.

В Прибайкальском районе рыбалка на омуля откроется с 1 по 15 июля на участках:
- Гремячинск - мыс Рассыпной
- Горячинск – Безымянка

В Южно-Байкальском районе Иркутской области с 1 по 15 июля на участке:

- Мурино – Утулик.

Рыбаки-любители могут ловить омуль удочками как с берега, так и с лодок. Суточная норма улова – пять килограмм. Норма вывоза с водоёма – не более 10 килограмм рыбы. Разрешено использовать спиннинги с общим количеством крючков не более 10 штук на одного гражданина.

Размер вылавливаемой рыбы не должен быть больше 20 см. В ином случае рыбак обязан будет отпустить омуль в свободное плавание.

Ловить байкальский омуль разрешено только в светлое время суток: c 17 до 22 часов по местному времени.

На Байкале постоянно будет работать специализированный патруль для контроля ловли рыбы.

По словам Галсана Дареева, промышленный улов разрешат только в случае значительного роста популяции омуля.

- Места и сроки лова были установлены на основе научных исследований. Это было сделано, чтобы не выловить весь омуль на Байкале. Со временем увеличения запаса омуля и ростом популяции, сроки могут быть пересмотрены. С ростом популяции, возможно, разрешат промышленный улов, - пояснил Дареев.

20 июня состоится церемония открытия в Баргузинском районе.

омуль

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