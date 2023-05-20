20 мая

19 мая

Популярное

Фоторепортаж с хурала «Барг Хаан тахилга»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с молебна

13 мая у подножия горы Барг Хаан Уула недалеко от села Барагхан Курумканского района под руководством Дид Хамбо-ламы Буддийской традиционной Сангхи России Дагбы Очирова прошёл хурал «Барг Хаан тахилга». В хурале участвовали шэрээтэ-ламы и ламы Сангхи.

- «Барг Хаан тахилгаан» – это ритуал подношений божеству-хозяину местности, правителю легендарной и древней страны. Данный ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций, языка, спорта, ремёсел и т.д. Даёт душе силы, поднимает дух и защищает жизнь, здоровье, - рассказывали ранее в пресс-службе Сангхи.

Баргхаан баабай – один из самых северных хозяев местности, имеющий большое влияние. Молебен ему проводится за тех, кто далеко от дома, за удачу, успех. Он помогает работе, особенно в сельской местности.

Хурал начался в 10:00 часов. Ритуал длился примерно два часа. Спортивные состязания в этом году были отменены.




молебен Сангха буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фоторепортаж с хурала «Барг Хаан тахилга»
Фоторепортаж с хурала «Барг Хаан тахилга»
Общество, 20.05.2023
Ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с молебна  
В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
В Бурятии обнаружен пожар в труднодоступной местности
Общество, 20.05.2023
Дороги к возгоранию отсутствуют, поэтому принято решение доставить пожарных-десантников с помощью вертолёта
Житель Бурятии едва не лишился жизни из-за кариеса
Житель Бурятии едва не лишился жизни из-за кариеса
Общество, 20.05.2023
Нелеченый кариес запустил воспалительный процесс
В Бурятии развернётся фестиваль вокально-хоровых коллективов
В Бурятии развернётся фестиваль вокально-хоровых коллективов
Общество, 20.05.2023
Конкурс посвящён Дню славянской письменности и культуры
В Бурятии вновь проедут Байкальский веломарафон
В Бурятии вновь проедут Байкальский веломарафон
Общество, 20.05.2023
Старт гонке на 260 км будет дан в Улан-Удэ
Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство
Житель Бурятии получил 19 лет колонии за двойное убийство
Общество, 20.05.2023
Мужчина совершил убийство двух человек, будучи пьяным
В Бурятии сохранится промозглая погода
В Бурятии сохранится промозглая погода
Общество, 20.05.2023
В Улан-Удэ днём не больше девяти градусов тепла 
В Иркутск, Улан-Удэ и Читу принесут ковчег с мощами Георгия Победоносца
В Иркутск, Улан-Удэ и Читу принесут ковчег с мощами Георгия Победоносца
Общество, 19.05.2023
По городам России проходит всероссийский крестный ход
Представительница Бурятии стала призёром всероссийского лесного конкурса
Представительница Бурятии стала призёром всероссийского лесного конкурса
Общество, 19.05.2023
Награду выиграла руководитель школьного лесничества Заиграевского района
В Улан-Удэ разыграют кубок по сапбордингу
В Улан-Удэ разыграют кубок по сапбордингу
Общество, 19.05.2023
За призовые места посоревнуются дети от 8 до 14 лет
В Бурятии отметят День славянской письменности и культуры
В Бурятии отметят День славянской письменности и культуры
Общество, 19.05.2023
Для жителей Улан-Удэ проведут праздник в детско-юношеской библиотеке
В Бурятии состоится борцовский турнир «Ковёр Кяхты»
В Бурятии состоится борцовский турнир «Ковёр Кяхты»
Общество, 19.05.2023
Спортсмены поборются «стенка на стенку»
В Монголии продолжают садить «Миллиард деревьев»
В Монголии продолжают садить «Миллиард деревьев»
Общество, 19.05.2023
34 «зелёных» проекта получили финансирование в размере более миллиарда тугриков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^