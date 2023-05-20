Ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с молебна
13 мая у подножия горы Барг Хаан Уула недалеко от села Барагхан Курумканского района под руководством Дид Хамбо-ламы Буддийской традиционной Сангхи России Дагбы Очирова прошёл хурал «Барг Хаан тахилга». В хурале участвовали шэрээтэ-ламы и ламы Сангхи.
- «Барг Хаан тахилгаан» – это ритуал подношений божеству-хозяину местности, правителю легендарной и древней страны. Данный ритуал способствует возрождению, сохранению и укреплению национальной культуры, традиций, языка, спорта, ремёсел и т.д. Даёт душе силы, поднимает дух и защищает жизнь, здоровье, - рассказывали ранее в пресс-службе Сангхи.
Баргхаан баабай – один из самых северных хозяев местности, имеющий большое влияние. Молебен ему проводится за тех, кто далеко от дома, за удачу, успех. Он помогает работе, особенно в сельской местности.
Хурал начался в 10:00 часов. Ритуал длился примерно два часа. Спортивные состязания в этом году были отменены.
Фоторепортаж с хурала «Барг Хаан тахилга»
Общество, Фото:
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