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В Чите ребёнок переезжал дорогу, сидя на скейтборде

В Чите ребёнок переезжал дорогу, сидя на скейтборде
Общество,  Фото:Регион-75 | Чита
Автомобилисты просят родителей поговорить с детьми

Читинские водители обратились с просьбой к родителям научить детей переходить дорогу по правилам. Обсуждение произошло в паблике «Регион-75 | Чита», где опубликовали запись с видеорегистратора.

На кадрах показано, как автомобиль подъезжает к пешеходному переходу и притормаживает. Дорогу сначала переходит один ребёнок, но едва водитель собирается тронуться, как на «зебре» появился второй ребёнок, которого едва видно. Всё потому, что он пересекал проезжую часть, сидя на скейтборде.

- Родители, объясните детям как переходить дорогу! Его чуть не сбили! А виноват был бы водитель, хотя он его вообще не видел и не мог видеть! – подписал автор видеозапись.

В комментариях подписчики активно обсуждают опубликованное видео. Многие с осуждением отнеслись к выходке юного пешехода:

«Ещё бы ползком переползал»,
«На этом пешеходе взрослому то переходить страшно, потому что из-за припаркованных машин ничего никому не видно»,
«За последние 20 лет что-то страшное случилось с людьми. Вдруг все разом поняли, что у них есть права, но напрочь с башки вылетело, что есть ещё и обязанности! В воспитании, в соблюдении элементарных прав и не только ПДД, но и в уважении окружающих тебя людей. У пешеходов тоже есть правило ПДД при переходе нерегулируемого пешеходного перехода. Но они игнорят его со страшной силой и учат своих отпрысков, что можешь идти где хочешь, все равно водитель будет виноват, а ты моё чадо всегда прав(а)».

Видео набирает популярность в Сети. 
правила дорожного движения

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