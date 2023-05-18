В Чите ребёнок переезжал дорогу, сидя на скейтборде

Автомобилисты просят родителей поговорить с детьми



Читинские водители обратились с просьбой к родителям научить детей переходить дорогу по правилам. Обсуждение произошло в паблике «Регион-75 | Чита», где опубликовали запись с видеорегистратора.



На кадрах показано, как автомобиль подъезжает к пешеходному переходу и притормаживает. Дорогу сначала переходит один ребёнок, но едва водитель собирается тронуться, как на «зебре» появился второй ребёнок, которого едва видно. Всё потому, что он пересекал проезжую часть, сидя на скейтборде.



- Родители, объясните детям как переходить дорогу! Его чуть не сбили! А виноват был бы водитель, хотя он его вообще не видел и не мог видеть! – подписал автор видеозапись.



В комментариях подписчики активно обсуждают опубликованное видео. Многие с осуждением отнеслись к выходке юного пешехода:



«Ещё бы ползком переползал»,

«На этом пешеходе взрослому то переходить страшно, потому что из-за припаркованных машин ничего никому не видно»,

«За последние 20 лет что-то страшное случилось с людьми. Вдруг все разом поняли, что у них есть права, но напрочь с башки вылетело, что есть ещё и обязанности! В воспитании, в соблюдении элементарных прав и не только ПДД, но и в уважении окружающих тебя людей. У пешеходов тоже есть правило ПДД при переходе нерегулируемого пешеходного перехода. Но они игнорят его со страшной силой и учат своих отпрысков, что можешь идти где хочешь, все равно водитель будет виноват, а ты моё чадо всегда прав(а)».



Видео набирает популярность в Сети.

