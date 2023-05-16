В Забайкалье состоится всероссийская выставка овец и коз
Овцеводческие предприятия из шести регионов примут участие во втором этапе всероссийской выставки племенных овец и коз, которая состоится в Чите с 7 по 9 июня. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Забайкалья Александр Тюкавкин.
- Своё участие в предстоящей выставке подтвердили более 20 племенных хозяйств из республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайского края и Забайкалья. Всего будет представлено свыше 200 овец и коз. Экспертная комиссия определит лучших животных. Сельхозорганизация, продемонстрировавшая наиболее высокие показатели в развитии племенного овцеводства получит главный приз, учреждённый губернатором региона Александром Осиповым – автомобиль «Нива», - рассказал замминистра.
Второй этап всероссийской выставки пройдёт на территории комплекса «Мегаполис Спорт». Забайкалье представят 11 племенных заводов и репродукторов из Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского районов и Приаргунского округа.
Отметим, что с 16 по 19 мая в Дагестане проходит первый этап всероссийской выставки племенных овец и коз. Участие в мероприятии принимает делегация Забайкалья, сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства.
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В Читу приедут овцеводы шести регионов
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В Забайкалье состоится всероссийская выставка овец и коз
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