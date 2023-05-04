В Этнографическом музее в Улан-Удэ родился ячонок

Малыш чувствует себя превосходно
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение в «живом уголке». Месяц назад на свет появился ячонок.
- Малыш уже окреп и чувствует себя превосходно. Питание у него уже полнорационное, он кушает дроблёнку, сено и, конечно же, ещё молоко матери, - сообщили сотрудники музея.
Посетители уже могут понаблюдать за тем, как резвится маленький ячонок.
Как сообщал «Байкал-Daily», зимой в музее на свет появились две камерунские козочки
.
Пробный экспедиционный круиз состоится после 20 июля
Воспитанники «Золотого дракона» в очередной раз выиграли награды престижных соревнований
Они сделаны из серебра 925-ой пробы
Делегация Бурятии находится с визитом в Монголии
В республике назвали имена победителей регионального этапа всероссийского конкурса
Служба исполнения наказаний подвела итоги работы с января по март
Звания удостоятся Людмила Пахомова и Александр Павлуцкий
За это время она вылила более 600 кубов воды и в итоге залезла в 30-тысячный долг
Малыш чувствует себя превосходно
Компанию ей составили ещё шесть российских регионов
В Улан-Удэ раздали более трёхсот лент
Исследование в преддверии праздника провёл ВЦИОМ
Мера поддержки будет распространяться в том числе на усыновленных детей.
Выставка подготовлена по инициативе Леонида Синегрибова
«Мясные груши» включили в список самых необычных национальных блюд