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В этномузее Улан-Удэ родились две камерунские козочки

В этномузее Улан-Удэ родились две камерунские козочки
Общество,  Фото:Этнографический музей
Они появились на свет в крещенские морозы

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ рассказали, как поживают обитатели «живого уголка». Все они очень стойко перенесли сильные холода, а кто-то и вовсе их не ощутил.

Однако аномальные морозы внесли свои коррективы в работу этнозоосада. Как отметила министр культуры Соелма Дагаева, рацион питания всем питомцам увеличили. Исключение – медведи, которые сейчас находятся в спячке. К примеру, маралу, пятнистым оленям и лосям в меню добавили морковь и яблоки, северным оленям – яйца и ягоду. Во время холодов вода в поилках быстро замерзала и её приходилось постоянно подогревать.

Мелкие хищники, енотовидные собаки, лисы и соболь хорошо переносят морозы благодаря своей тёплой шубке и создают запасы еды. При уборке их домиков работники «живого уголка» встречают «заначки» с рыбой, мясом и яйцами.

Непривычные к нашему климату альпака мужественно продержались несколько дней настоящей, суровой, сибирской зимы. Ночуют они в помещении с тёплой подстилкой. Очень комфортно себя чувствуют зимой северные олени, верблюды и яки. Им такие условия не страшны.

А ещё в крещенские морозы в этнозоосаду родились две камерунские козочки. Маму животных перед их появлением на свет поместили в тёплое помещение. Роды прошли благополучно.

- Малыши здоровы, чувствуют себя превосходно, питаются молоком, прыгают, резвятся и радуются жизни, – поделились в учреждении и добавили, что все желающие смогут увидеть козочек уже этой весной.

животные этнографический музей

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