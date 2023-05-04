Работы должны завершить до середины августа
В этом году в Агинском Бурятском округе благоустроят ещё девять объектов. На благоустройство общественных территорий направят больше 30 миллионов рублей.
Так, с наступлением строительного сезона в окружной столице приступили к капитальному ремонту мемориала Слава. Сумма контракта – 9,2 миллионов рублей.
- Большое внимание уделяется благоустройству памятных мест, посвящённых героям Великой Отечественной войны. В этом году обновятся аллеи Славы в сельских поселений Цаган-Ола и Ушарбай, облагородится парк Победы в селе Цаган-Челутай. В посёлке Могойтуй благоустроят улицу Комсомольская, - рассказал начальник отдела развития инфраструктуры Администрации АБО Тимур Батожапов.
В мае подрядная организация приступила к строительству универсальной спортивной площадки в селе Зугалай. Второй этап благоустройства площади с устройством хоккейной коробки завершится в селе Хила.
В сельском поселении Узон начали строительство памятника участникам локальных военных действий. В селе Зуткулей обновится парк отдыха.
Все работы должны быть завершены до 15 августа этого года, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе на благоустройство направят больше 30 млн рублей
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