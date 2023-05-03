03 мая

02 мая

Популярное

В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики

В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжества в муниципальных образованиях состоятся 30 мая, общереспубликанские – 2 и 3 июня

В Бурятии рассказали о праздничных мероприятиях, посвящённых столетию республики. Согласно утверждённому плану по подготовке и проведению празднования основные праздничные мероприятия пройдут в столице республики.

Так, 30 мая в Улан-Удэ пройдёт культурологический, историко-этнографический форум в формате научно-практической конференции, где будут рассмотрены и подведены итоги столетнего исторического пути республики. В этот же день проведут торжественное собрание общественности и праздничный концерт, посвящённые юбилею, где будут чествовать ветеранов труда, внёсших вклад в развитие республики, и состоится вручение государственных наград.

Главные юбилейные события пройдут 2 и 3 июня. 2 июня начнёт свою работу выставочный проект об изобразительном искусстве Бурятии. Задача выставочной экспозиции из около 500 музейных предметов: показать зрителям становление и развитие бурятского профессионального изобразительного искусства Бурятии ХХ – ХХI вв. На открытом воздухе начнёт работу гранд выставка-ярмарка «Уран Дархан», где будут представлены работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

В течение двух дней, 2 и 3 июня, в центре Улан-Удэ будет проходить выставка-презентация достижений муниципальных образований республики. Также здесь же будут представлены концертные программы муниципальных образований Бурятии.

3 июня развернутся республиканский фестиваль национальных культур «Караван Дружбы» и фестиваль «Планета детей». На музыкальном-театральном представлении «Буряад Улас – 100 жэл. Бурятия – 100 лет», демонстрирующем историю Бурятии со времён гуннов до наших дней, выступят более 2500 участников – профессиональных и самодеятельных артистов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии. Также в центре города пройдут концерт творческих коллективов из разных регионов России, международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников. Байкал-Бурятия», праздничный концерт «100 жэлэй аялганууд – Мелодии века» с участием артистов эстрады и оперы. Также здесь выступит народный артист России Олег Газманов.

В преддверии юбилейной даты муниципальным образованиям Бурятия рекомендовано принять участие, а также организовать и провести у себя представленные ниже мероприятия и акции. В преддверии юбилея, с 15 по 30 мая, состоятся республиканский челлендж «Поём все вместе», республиканский фестиваль-конкурс вокального творчества среди трудовых коллективов «Поющая Бурятия», республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбана» / «Сурхарбаанай Дангина». Также будут проведены акции: «Бурятия – наш край родной», «Чистый двор», «Укрась фасад здания», «Я рисую Бурятию!», «Сто добрых дел!», «С юбилеем, моя республика!», «Юбилейное оформление»; конкурс тематических видеороликов «История моего района: истоки, традиции, современность», молодёжная фотовыставка «Моё село».

Обязательные к проведению мероприятия и акции в день празднования юбилея в муниципальных образованиях проведут 30 мая. Будут организованы праздничный концерт, посвящённый празднованию столетия Бурятии, акция «Чествование почётных жителей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, ровесников Республики Бурятия», флешмоб по исполнению «Песни о родной земле» («Гимн Республики Бурятия»). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия юбилей концерт выставка Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс поэтического перевода
В Бурятии объявлен конкурс поэтического перевода
Общество, 03.05.2023
Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики
В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики
В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики
Общество, 03.05.2023
Торжества в муниципальных образованиях состоятся 30 мая, общереспубликанские – 2 и 3 июня
В Иркутске состоится чемпионат России по кёрлингу
В Иркутске состоится чемпионат России по кёрлингу
Общество, 03.05.2023
Соревноваться будут смешанные команды
Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Бурятия примет всероссийский финал олимпиады по Байкаловедению
Общество, 03.05.2023
Федеральный этап состоится в начале сентября
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
В Туве хотят учредить День государственного флага республики
Общество, 03.05.2023
Правительство региона поддержало инициативу об учреждении нового праздника
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
В Иркутской области планируют создать сквер военной техники
Общество, 03.05.2023
В Саянске хотят благоустроить военно-патриотический парк
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Улан-Удэ вошёл в майскую десятку живописных городов России
Общество, 03.05.2023
Май в окрестностях Байкала назвали фантастичным
Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Общество, 03.05.2023
Они получат серебряные обереги от Жигжита Баясхаланова
Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Учёные Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов
Общество, 03.05.2023
Его эффективность сравнима с известными фармацевтическими препаратами
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
В Байкальском регионе создадут школьную научно-образовательную ассоциацию
Общество, 03.05.2023
В Бурятии обсудили перспективы МНОЦ «Байкал» на 2023 год
В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России
В 2023 году Монголию посетили более 76 тысяч граждан России
Общество, 03.05.2023
Это более половины от всех посетивших страну с начала года туристов
Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам
Иркутянка завоевала три медали первенства Европы по шашкам
Общество, 03.05.2023
Спортсменка выступала в категории девочек до 9 лет
Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»
Теннисисты Бурятии стали абсолютными победителями «Кубка Дружбы»
Общество, 03.05.2023
Международные соревнования прошли в посёлке Агинское
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
Гимнасты Бурятии стали призёрами первенства в Приамурье
Общество, 03.05.2023
Спортсменам удалось завоевать 4 награды
В Бурятии определили чемпиона по чтению вслух
В Бурятии определили чемпиона по чтению вслух
Общество, 03.05.2023
За титул боролись старшеклассники республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^