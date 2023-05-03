В Бурятии рассказали о мероприятиях, проводимых к юбилею республики

Торжества в муниципальных образованиях состоятся 30 мая, общереспубликанские – 2 и 3 июня



В Бурятии рассказали о праздничных мероприятиях, посвящённых столетию республики. Согласно утверждённому плану по подготовке и проведению празднования основные праздничные мероприятия пройдут в столице республики.



Так, 30 мая в Улан-Удэ пройдёт культурологический, историко-этнографический форум в формате научно-практической конференции, где будут рассмотрены и подведены итоги столетнего исторического пути республики. В этот же день проведут торжественное собрание общественности и праздничный концерт, посвящённые юбилею, где будут чествовать ветеранов труда, внёсших вклад в развитие республики, и состоится вручение государственных наград.



Главные юбилейные события пройдут 2 и 3 июня. 2 июня начнёт свою работу выставочный проект об изобразительном искусстве Бурятии. Задача выставочной экспозиции из около 500 музейных предметов: показать зрителям становление и развитие бурятского профессионального изобразительного искусства Бурятии ХХ – ХХI вв. На открытом воздухе начнёт работу гранд выставка-ярмарка «Уран Дархан», где будут представлены работы местных мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.



В течение двух дней, 2 и 3 июня, в центре Улан-Удэ будет проходить выставка-презентация достижений муниципальных образований республики. Также здесь же будут представлены концертные программы муниципальных образований Бурятии.



3 июня развернутся республиканский фестиваль национальных культур «Караван Дружбы» и фестиваль «Планета детей». На музыкальном-театральном представлении «Буряад Улас – 100 жэл. Бурятия – 100 лет», демонстрирующем историю Бурятии со времён гуннов до наших дней, выступят более 2500 участников – профессиональных и самодеятельных артистов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Монголии. Также в центре города пройдут концерт творческих коллективов из разных регионов России, международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников. Байкал-Бурятия», праздничный концерт «100 жэлэй аялганууд – Мелодии века» с участием артистов эстрады и оперы. Также здесь выступит народный артист России Олег Газманов.



В преддверии юбилейной даты муниципальным образованиям Бурятия рекомендовано принять участие, а также организовать и провести у себя представленные ниже мероприятия и акции. В преддверии юбилея, с 15 по 30 мая, состоятся республиканский челлендж «Поём все вместе», республиканский фестиваль-конкурс вокального творчества среди трудовых коллективов «Поющая Бурятия», республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбана» / «Сурхарбаанай Дангина». Также будут проведены акции: «Бурятия – наш край родной», «Чистый двор», «Укрась фасад здания», «Я рисую Бурятию!», «Сто добрых дел!», «С юбилеем, моя республика!», «Юбилейное оформление»; конкурс тематических видеороликов «История моего района: истоки, традиции, современность», молодёжная фотовыставка «Моё село».



Обязательные к проведению мероприятия и акции в день празднования юбилея в муниципальных образованиях проведут 30 мая. Будут организованы праздничный концерт, посвящённый празднованию столетия Бурятии, акция «Чествование почётных жителей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, ровесников Республики Бурятия», флешмоб по исполнению «Песни о родной земле» («Гимн Республики Бурятия»). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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