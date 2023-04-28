Жителя Бурятии обязали устранить крупную свалку

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Владелец захламил участок бытовыми отходами на площади более 1000 кв.м



20 марта Гусиноозёрский городской суд рассмотрел дело, ответчиком по которому стал собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Кабанском районе Бурятии. Общая площадь участка – 2410 квадратных метров.



Выявлено, что участок захламлён твёрдыми бытовыми отходами на площади 1077 кв. м. Бездействие владельца привело к качественному ухудшению и деградации почвы.



- Владельцу выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства сроком исполнения до 1 сентября 2022 года (срок был продлён до 1 декабря 2022 года), которое не было исполнено. Управление Россельхознадзора обратилось в суд с иском о понуждении к исполнению предписания, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии.



Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Хозяина участка обязали устранить свалку в течение семи месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.



