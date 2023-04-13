Призёры чемпионата России получат кубки от бурятского ювелира

Общество, Фото: мастерская Жигжита Баясхаланова

Дизайн наград для лучших стрелков создаст Жигжит Баясхаланов



В Агинском Бурятском округе продолжается подготовка к большому событию – чемпионату России по стрельбе из лука. На прошедшем рабочем совещании по вопросам подготовки к всероссийским соревнованиям было отмечено, что чемпионат на агинской земле будет иметь свою специфику.



- В четырёхдневной программе соревнований будут предусмотрены культурная программа, ознакомительные туристические выезды, встречи со школьниками, мастер классы от титулованных лучников. Сегодня утверждён логотип чемпионата. Над дизайном кубков для чемпионата России по стрельбе из лука работает известный ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов, - заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



По задумке художника форма кубка напоминает рукоять традиционного бурятского ножа, исполненную в геометрической манере. Бурятский нож является аллегорией характера спортсменов: сильные и твёрдые духом, с закалённой как сталь дисциплиной и острым, как заточенный клинок, взором. Дополнительные грани и вставки из чёрного мрамора усиливают брутальность композиции, делая кубки точёными и строгими.



- В уникальным дизайне выражаю своё уважение и восхищение спортсменами, каждым из которых движет стремление превзойти самого себя и выиграть в честной борьбе, - пояснил Жигжит Баясхаланов.



В пресс службе администрации Агинского Бурятского округа сообщили, что подготовительные мероприятия идут по всем направлениям. Стадион окружного центра дополнится новым лукодромом, который будет расположен в подтрибунном помещении стадиона. Возведут объект на средства единой дальневосточной субсидии. Открытие и закрытие чемпионата будет транслироваться в прямом эфире.



Напомним, чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт в окружной столице с 5 по 9 июля.



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