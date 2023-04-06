На улице в селе Бурятии образовалась мини-свалка

Местные жители опасаются, что весь мусор теперь окажется в реке
Жители Баргузина пожаловались в местной группе «Баргузин-инфо.24/7», что в центре села разрослась свалка. По их словам, мусор там не убрали после строительства моста. Теперь люди опасаются, что отходы попадут в реку.
- Или школьники, как всегда, уберут за взрослыми? В центре – около старой кулинарии – опять свалка. Да и само здание может пора как-то реставрировать, привести в более привлекательный вид? – поинтересовались сельчане.
Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков сообщил, что зимой неизвестные, проживающие рядом с мостом, вывозили оттуда снег со щепьём. Убрать отходы пообещали, когда на улице потеплеет.
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