На улице в селе Бурятии образовалась мини-свалка

Местные жители опасаются, что весь мусор теперь окажется в реке





Жители Баргузина пожаловались в местной группе «Баргузин-инфо.24/7», что в центре села разрослась свалка. По их словам, мусор там не убрали после строительства моста. Теперь люди опасаются, что отходы попадут в реку.- Или школьники, как всегда, уберут за взрослыми? В центре – около старой кулинарии – опять свалка. Да и само здание может пора как-то реставрировать, привести в более привлекательный вид? – поинтересовались сельчане.Глава сельского поселения «Баргузинское» Анатолий Узиков сообщил, что зимой неизвестные, проживающие рядом с мостом, вывозили оттуда снег со щепьём. Убрать отходы пообещали, когда на улице потеплеет.