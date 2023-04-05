Охотникам в Бурятии провели инструктаж по пожарной безопасности

Специалисты заверяют, что ведётся усиленная профилактическая работа



Бурприроднадзор проводит инструктаж по пожарной безопасности охотникам.



- При выдаче разрешений на добычу проводится усиленная профилактическая работа с охотниками. Каждый охотник получает разъяснение о мерах пожарной безопасности в лесу, получает памятку «Берегите лес от пожара», - сообщили в Бурприроднадзоре.



Заниматься охотой в лесу можно только при наличии разрешительных документов (разрешения на добычу, охотбилета, разрешения на оружие) и при неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности.



В охотничьих угодьях нельзя разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло, использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. Уезжая из леса, нужно забирать с собой весь мусор.



