Специалисты заверяют, что ведётся усиленная профилактическая работа
Бурприроднадзор проводит инструктаж по пожарной безопасности охотникам.
- При выдаче разрешений на добычу проводится усиленная профилактическая работа с охотниками. Каждый охотник получает разъяснение о мерах пожарной безопасности в лесу, получает памятку «Берегите лес от пожара», - сообщили в Бурприроднадзоре.
Заниматься охотой в лесу можно только при наличии разрешительных документов (разрешения на добычу, охотбилета, разрешения на оружие) и при неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности.
В охотничьих угодьях нельзя разводить костры, бросать горящие спички, окурки, стекло, использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. Уезжая из леса, нужно забирать с собой весь мусор.
Охотникам в Бурятии провели инструктаж по пожарной безопасности
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