Первая игра турнира состоится сегодня вечером
Сегодня, 4 апреля, в Улан-Удэ стартует чемпионат Бурятии по хоккею с шайбой. В турнире примут участие 6 сильнейших хоккейных команд.
Расписание игр на эту неделю:
4 апреля
21:50 - ХК «Беркут» - ХК «Титан»
5 апреля
21:50 - ХК «Динамо» - ХК «Трудовые резервы»
6 апреля
21:50 - ХК «Дорожник» - ХК «Титан»
7 апреля
20:20 - ХК «Локомотив» - ХК «Динамо»
8 апреля
10:00 - ХК «Локомотив» - ХК «Беркут»
21:20 - ХК «Дорожник» - ХК «Трудовые резервы»
Соревнования проводятся на ледовой арене «IceМетр». Финальная игра чемпионат пройдёт 6 мая, сообщает пресс-служба арены.
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В Бурятии стартовал чемпионат по хоккею
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