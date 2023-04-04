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В Бурятии стартовал чемпионат по хоккею

В Бурятии стартовал чемпионат по хоккею
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первая игра турнира состоится сегодня вечером

Сегодня, 4 апреля, в Улан-Удэ стартует чемпионат Бурятии по хоккею с шайбой. В турнире примут участие 6 сильнейших хоккейных команд.

Расписание игр на эту неделю:
4 апреля
21:50 - ХК «Беркут» - ХК «Титан»
5 апреля
21:50 - ХК «Динамо» - ХК «Трудовые резервы»
6 апреля
21:50 - ХК «Дорожник» - ХК «Титан»
7 апреля
20:20 - ХК «Локомотив» - ХК «Динамо»
8 апреля
10:00 - ХК «Локомотив» - ХК «Беркут»
21:20 - ХК «Дорожник» - ХК «Трудовые резервы»

Соревнования проводятся на ледовой арене «IceМетр». Финальная игра чемпионат пройдёт 6 мая, сообщает пресс-служба арены.

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хоккей Хоккей с шайбой Бурятия чемпионат Бурятии Улан-Удэ спорт

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