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В Бурятии сельчане пожаловались на бездорожье

В Бурятии сельчане пожаловались на бездорожье
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Баргузинцы недовольны состоянием трассы до райцентра

Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались на состояние дороги, ведущей от улуса Баянгол до райцентра – села Баргузин. Люди заявили, что её «абсолютно нет» и предъявили фотодоказательство.


- Одни ухабы, кусками лежат огромные камни. Асфальт уходит вниз, грязь, нет указательных знаков, – рассказали сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».

По их словам, такое происходит, когда по трассе ежедневно проезжает по 14-15 грузовых автомашин – мол, КамАЗы курсируют от Баянгольского карьера до села Уро, «добивая и так измождённую» трассу.

В местной администрации пояснили: в районе есть основная (главная) дорога – «Шапеньково – Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Соёл – Хилгана – Буксыкен».

- Дорога по ГСД является вспомогательной. Подвоз грунта со 105-го карьера предусмотрен именно по этому участке. Грейдерование основной дороги проведут с наступлением оттепели и после подсыхания верхнего слоя грунта, – сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
дороги жалобы

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