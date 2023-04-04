В Бурятии сельчане пожаловались на бездорожье





Жители Баргузинского района Бурятии пожаловались на состояние дороги, ведущей от улуса Баянгол до райцентра – села Баргузин. Люди заявили, что её «абсолютно нет» и предъявили фотодоказательство.- Одни ухабы, кусками лежат огромные камни. Асфальт уходит вниз, грязь, нет указательных знаков, – рассказали сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».По их словам, такое происходит, когда по трассе ежедневно проезжает по 14-15 грузовых автомашин – мол, КамАЗы курсируют от Баянгольского карьера до села Уро, «добивая и так измождённую» трассу.В местной администрации пояснили: в районе есть основная (главная) дорога – «Шапеньково – Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Соёл – Хилгана – Буксыкен».- Дорога по ГСД является вспомогательной. Подвоз грунта со 105-го карьера предусмотрен именно по этому участке. Грейдерование основной дороги проведут с наступлением оттепели и после подсыхания верхнего слоя грунта, – сообщает «Баргузин-инфо.24/7».