Приставы Бурятии проведут приёмы для участников СВО и их семей

Приёмы граждан состоятся во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате



16 марта в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате республики пройдёт личный приём граждан, проходящих службу в Вооруженных силах и принимающих участие в специальной военной операции, а также членов семей мобилизованных.



- Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО, разъяснят нововведения в законодательстве, - сообщила пресс-служба ведомства.



Приём граждан должностными лицами Управления ФССП России по Республике Бурятия будет проводиться с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.



Приём граждан в районных отделениях судебных приставов: с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00).



Приём граждан в Общественной палате Бурятии: с 14:00 до 16:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7.

