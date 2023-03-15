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Приставы Бурятии проведут приёмы для участников СВО и их семей

Приставы Бурятии проведут приёмы для участников СВО и их семей
Общество, 
Приёмы граждан состоятся во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате

16 марта в управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, во всех районных отделениях судебных приставов и Общественной палате республики пройдёт личный приём граждан, проходящих службу в Вооруженных силах и принимающих участие в специальной военной операции, а также членов семей мобилизованных.

- Судебные приставы окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан и военнослужащих, участвующих в СВО, разъяснят нововведения в законодательстве, - сообщила пресс-служба ведомства.

Приём граждан должностными лицами Управления ФССП России по Республике Бурятия будет проводиться с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1. Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-00.

Приём граждан в районных отделениях судебных приставов: с 09:00 до 18:00 (обед: с 12:15 до 13:00).

Приём граждан в Общественной палате Бурятии: с 14:00 до 16:00 по адресу ул. Ербанова, д. 7.
судебные приставы

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