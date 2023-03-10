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На севере Бурятии реконструируют ещё один музей

На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Модернизацию проведут в краеведческом музее в Нижнеангарске

В 2022 году в Бурятии началась масштабная реконструкция муниципальных музеев. Историко-краеведческий музей в Нижнеангарске попал в список объектов, которые отремонтируют в этом году.

Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселёвой был построен более полвека назад, в 1970 году. В этом году его впервые отремонтируют. На эти цели выделят средства из федерального бюджета - 5 млн 282 тыс. рублей, а также из республиканского – 337 тыс. 149 рублей.

Подрядчики отремонтируют экспозиционные залы, утеплят кровлю, заменят полы, потолок, двери, а также проведут внутренние отделочные и электромонтажные работы, установят систему отопления и видеонаблюдения, заменят пожарно-охранную сигнализацию. Кроме того, будут проведены работы по безбарьерной среде.

- Конечно, мы рады предстоящему ремонту. Помимо самого капремонта, при реконструкции будет увеличена площадь фондохранилища. В выставочном зале будет установлено мультимедийное оборудование. Для осуществления выставочной деятельности, сохранения музейного фонда будут приобретены витрины, стеллажи для хранения экспонатов, шкафы со стеклянными дверцами для показа экспонатов. - говорит директор музея Валентина Попова.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, Нижнеангарск – районный центр Северо-Байкальского района, территория которого приравнена к районам Крайнего Севера. Является самым северным населённым пунктом на озере Байкал. Он растянут вдоль Байкала на целых 20 км. Вокруг Нижнеангарска расположены известные источники и популярные маршруты: Хакусы, Котельниковские, Дзелинда, Солнечный, Слюдянские озера, бухта Аяя, Фролихинский заказник. В посёлке Нижнеангарск расположена аллея Славы и Чести, на которой стоит бюст северобайкальца Героя Советского Союза лётчика-испытателя Александра Михайловича Тюрюмина.

В Нижнеангарске проживает 4200 человек, в музее ежегодно бывает более 5 тысяч посетителей. Местное население в основном занимается рыболовством, оленеводством, обслуживанием железнодорожной магистрали.

- Хорошо, что будут проведены работы по фасадной части здания, а также ремонт внутри самого музея с сохранением всех его особенностей и индивидуальности. Нижнеангарск гордится нашим музеем, и мы рады, что он приобретёт новый современный вид и органично впишется в архитектуру нашего посёлка, - говорит местный житель Виктор Кузнецов.

Напомним, что в прошлом году в Бурятии впервые началась реконструкция муниципальных музеев. «Первопроходцами» стали музей «История БАМ» с картинной галереей в г. Северобайкальске и музей истории города Улан-Удэ.
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