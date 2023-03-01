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В Улан-Удэ выбрали «Мастеров дистанта»

В Улан-Удэ выбрали «Мастеров дистанта»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Подведены итоги городского педагогического конкурса

28 февраля в Улан-Удэ прошло закрытие городского конкурса лучших учителей, реализующих дистанционное обучение «Мастер дистанта», посвящённого Году педагога и наставника.

Конкурс состоял из двух испытаний: дистанционный урок и мастер-класс. Педагоги представили работы, показывающие лучшие практики дистанционного обучения с использованием интернет ресурсов и других образовательных платформ на всех уровнях планирования.

Призёрами и победителями стали:
Первое место - Маргарита Медведева, учитель физики СОШ №49, Татьяна Михайлова, учитель физики и информатики СОШ №47, Дмитрий Тесла, учитель истории гимназии №14;
Второе место – Иван Кошкин, учитель начальных классов СОШ №32, Арюна Гылыкова, учитель английского языка СОШ №12;
Третье место - Татьяна Селиванова, учитель биологии и химии СОШ №1, Оксана Жербанова, учитель английского языка СОШ №57, Пётр Мотькин, учитель английского языка СОШ №44.

Десять участников были отмечены индивидуальными номинациями.

- В этом году конкурса собрал 35 учителей и педагогов дополнительного образования. Также эксперты конкурса отметили, что по сравнению с предыдущими годами заметно повысился уровень мастерства конкурсантов: появились не только текстовые интерактивные уроки, но и интерактивные видеоуроки, использовано большое количество видеоматериалов, встраиваемые внешние ресурсы, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Улан-Удэ конкурс дистанционное обучение педагоги учителя образование Бурятия

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