Подведены итоги городского педагогического конкурса
28 февраля в Улан-Удэ прошло закрытие городского конкурса лучших учителей, реализующих дистанционное обучение «Мастер дистанта», посвящённого Году педагога и наставника.
Конкурс состоял из двух испытаний: дистанционный урок и мастер-класс. Педагоги представили работы, показывающие лучшие практики дистанционного обучения с использованием интернет ресурсов и других образовательных платформ на всех уровнях планирования.
Призёрами и победителями стали:
Первое место - Маргарита Медведева, учитель физики СОШ №49, Татьяна Михайлова, учитель физики и информатики СОШ №47, Дмитрий Тесла, учитель истории гимназии №14;
Второе место – Иван Кошкин, учитель начальных классов СОШ №32, Арюна Гылыкова, учитель английского языка СОШ №12;
Третье место - Татьяна Селиванова, учитель биологии и химии СОШ №1, Оксана Жербанова, учитель английского языка СОШ №57, Пётр Мотькин, учитель английского языка СОШ №44.
Десять участников были отмечены индивидуальными номинациями.
- В этом году конкурса собрал 35 учителей и педагогов дополнительного образования. Также эксперты конкурса отметили, что по сравнению с предыдущими годами заметно повысился уровень мастерства конкурсантов: появились не только текстовые интерактивные уроки, но и интерактивные видеоуроки, использовано большое количество видеоматериалов, встраиваемые внешние ресурсы, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали «Мастеров дистанта»
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Подведены итоги городского педагогического конкурса
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