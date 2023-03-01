В Улан-Удэ выбрали «Мастеров дистанта»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Подведены итоги городского педагогического конкурса



28 февраля в Улан-Удэ прошло закрытие городского конкурса лучших учителей, реализующих дистанционное обучение «Мастер дистанта», посвящённого Году педагога и наставника.



Конкурс состоял из двух испытаний: дистанционный урок и мастер-класс. Педагоги представили работы, показывающие лучшие практики дистанционного обучения с использованием интернет ресурсов и других образовательных платформ на всех уровнях планирования.



Призёрами и победителями стали:

Первое место - Маргарита Медведева, учитель физики СОШ №49, Татьяна Михайлова, учитель физики и информатики СОШ №47, Дмитрий Тесла, учитель истории гимназии №14;

Второе место – Иван Кошкин, учитель начальных классов СОШ №32, Арюна Гылыкова, учитель английского языка СОШ №12;

Третье место - Татьяна Селиванова, учитель биологии и химии СОШ №1, Оксана Жербанова, учитель английского языка СОШ №57, Пётр Мотькин, учитель английского языка СОШ №44.



Десять участников были отмечены индивидуальными номинациями.



- В этом году конкурса собрал 35 учителей и педагогов дополнительного образования. Также эксперты конкурса отметили, что по сравнению с предыдущими годами заметно повысился уровень мастерства конкурсантов: появились не только текстовые интерактивные уроки, но и интерактивные видеоуроки, использовано большое количество видеоматериалов, встраиваемые внешние ресурсы, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



