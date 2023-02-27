В Бурятии проходит онлайн-конкурс среди людей с нарушением зрения

Конкурс продлится до середины марта



В преддверии Международного женского дня в Бурятии стартовал онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества среди людей с нарушением зрения.



Конкурс призван развить творческую активность и расширить творческие возможности для незрячих людей. Его проводят национальная библиотека республики и Улан-удэнская местная организация Всероссийского общества слепых проводят



- Участницы конкурса «Мир фантазии» подготовили фотографии своих изделий в различных техниках: бисероплетение, вязание крючком и спицами, бусиноплетение. Уникальность творческих работ в том, что изготовлены они людьми, которые чувствуют мир на ощупь! Описания работ сделаны участницами самостоятельно, - рассказывают организаторы конкурса.



Участницы, чьи работы получат большее количество голосов, будут объявлены победителями. Голосование пройдёт в группе «Вконтакте» и в телеграм-канале Национальной библиотеки. При подведении итогов количество голосов будет суммироваться. На выбор для голосования сейчас предлагается семь работ.





Посмотреть и поддержать понравившиеся работы можно в социальных сетях Национальной библиотеки в Telegram-канале и Вконтакте.



Конкурс продлится до 12 марта.







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