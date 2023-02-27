27 февраля

26 февраля

Популярное

В Бурятии проходит онлайн-конкурс среди людей с нарушением зрения

В Бурятии проходит онлайн-конкурс среди людей с нарушением зрения
Общество,  Фото:screenshot
Конкурс продлится до середины марта

В преддверии Международного женского дня в Бурятии стартовал онлайн-конкурс декоративно-прикладного творчества среди людей с нарушением зрения.

Конкурс призван развить творческую активность и расширить творческие возможности для незрячих людей. Его проводят национальная библиотека республики и Улан-удэнская местная организация Всероссийского общества слепых проводят

- Участницы конкурса «Мир фантазии» подготовили фотографии своих изделий в различных техниках: бисероплетение, вязание крючком и спицами, бусиноплетение. Уникальность творческих работ в том, что изготовлены они людьми, которые чувствуют мир на ощупь! Описания работ сделаны участницами самостоятельно, - рассказывают организаторы конкурса.

Участницы, чьи работы получат большее количество голосов, будут объявлены победителями. Голосование пройдёт в группе «Вконтакте» и в телеграм-канале Национальной библиотеки. При подведении итогов количество голосов будет суммироваться. На выбор для голосования сейчас предлагается семь работ.


Посмотреть и поддержать понравившиеся работы можно в социальных сетях Национальной библиотеки в Telegram-канале и Вконтакте.

Конкурс продлится до 12 марта.



Возрастное ограничение 0+

конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На выходных с улиц Улан-Удэ вывезли 111 КамАЗов снега
На выходных с улиц Улан-Удэ вывезли 111 КамАЗов снега
Общество, 27.02.2023
Коммунальщики усиленно убирают городские улицы
Улан-удэнцы могут увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Бурятии
Улан-удэнцы могут увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Бурятии
Общество, 27.02.2023
В театре оперы и балета вновь покажут «Аиду»
На Ольхоне туристам удалось заснять любопытную нерпу
На Ольхоне туристам удалось заснять любопытную нерпу
Общество, 27.02.2023
Она с интересом выглядывала из своей лунки в озере
В Улан-Удэ за неделю произошло 39 засоров
В Улан-Удэ за неделю произошло 39 засоров
Общество, 27.02.2023
Специалистам пришлось промыть более 3 тысяч метров канализации
Жители пригорода Улан-Удэ ходили по тёмным улицам
Жители пригорода Улан-Удэ ходили по тёмным улицам
Общество, 27.02.2023
В вопросе разобралась прокуратура 
35-ая зенитная ракетная бригада в Бурятии стала гвардейской
35-ая зенитная ракетная бригада в Бурятии стала гвардейской
Общество, 27.02.2023
Почётное наименование ей присвоил президент России
Бурятия оказалась в лидерах по безработице
Бурятия оказалась в лидерах по безработице
Общество, 27.02.2023
На трудоустройство у жителей республики уходит примерно восемь месяцев

У жительницы Улан-Удэ конфисковали Lexus за пьяную езду
У жительницы Улан-Удэ конфисковали Lexus за пьяную езду
Общество, 27.02.2023
Сделку о продаже иномарки суд посчитал фиктивной  
В аэропорту Улан-Удэ обслужили более 600 рейсов
В аэропорту Улан-Удэ обслужили более 600 рейсов
Общество, 27.02.2023
Этот показатель превысил прошлогодний на 30%
Министр экономики России встретился с резидентами «Байкальской гавани»
Министр экономики России встретился с резидентами «Байкальской гавани»
Общество, 27.02.2023
Максим Решетников провёл рабочее совещание с резидентами экономической зоны
В парке имени Орешкова в Улан-Удэ весело отметили Масленицу
В парке имени Орешкова в Улан-Удэ весело отметили Масленицу
Общество, 27.02.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 
Врачи Тункинской ЦРБ поздравили мужчин С Днём защитника отечества
Врачи Тункинской ЦРБ поздравили мужчин С Днём защитника отечества
Общество, 27.02.2023
«В нашей стране мужчина всегда стоял во главе разных проектов, осуществляемых на протяжении его жизни», - говорится в поздравлении
В Бурятии пообещали снег и метели
В Бурятии пообещали снег и метели
Общество, 27.02.2023
Синоптики рассказали о погоде в республике в ближайшие сутки
В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары
В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары
Общество, 26.02.2023
Влюблённые связали себя узами брака 23 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^