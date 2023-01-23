Горки в музее «Тальцы» под Иркутском получили сертификат безопасности

Общество, Фото: министерство культуры Иркутской области

В музее работают две ледяные горки



Ледяные горки в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» прошли обязательную сертификацию и получили заключение эксперта о качестве и безопасности. Это обязательная процедура для таких сооружений.



- Согласно законодательству Российской Федерации, ледяные горки выше 40 сантиметров автоматически приравнивают к аттракционам. Их необходимо строить с учётом ГОСТов и обязательно проходить специальную сертификацию. Музей заботится о безопасности посетителей, поэтому сотрудники подготовили всю необходимую документацию. Оценку технического состояния аттракциона провели специалисты из Москвы. Сейчас в России всего десять аккредитованных организаций, способных проводить сертификацию ледовых горок, - отметил директор музея Владимир Тихонов.



Во время сертификации специалисты изучили конструкции горок, материалы, из которых они изготовлены, проведение технического обслуживания и ремонта, работу обслуживающего персонала и требования к нему. У каждой горки есть паспорт изделия, ГОСТ/технические условия, руководство по эксплуатации, обоснование безопасности и сертификат о соответствии с протоколом испытаний. Теперь к ним прикреплён и номер свидетельства о государственной регистрации аттракциона.



В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» работают две ледяные горки. На них катаются по сибирской традиции на коровьих шкурах, а также на линолеуме. Когда лёд начнёт таять, аттракционы демонтируют. К следующей зиме опять построят и снова будут сертифицировать, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

