Там планируют выставить дополнительные экипажи ДПС
Сотрудники иркутской Госавтоинспекции назвали топ-10 самых аварийных мест. Здесь чаще всего за прошедший год происходили дорожно-транспортные происшествия.
Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание в текущем году:
- пересечение улиц Карла Маркса и Ленина
- Декабрьских Событий и Тимирязева
- развязка Ушаковского моста
- Байкальская и Трилиссера
- Советская и Александра Невского
- Лермонтова 77 (разворот вблизи ИРНИТУ)
- Объездная мкр. Ново-Ленино в районе СНТ им. 6-ой Пятилетки
- Объездная мкр. Ново-Ленино в районе поворота на с.Мамоны
- 10-11 километр Качугского тракта
- 1-2 километр Александровского тракта
Снижать риск ДТП в этим аварийных местах автоинспекторы планируют с помощью дополнительных экипажей, а также с помощью рейдов.
На имя руководителей администраций Иркутска и Иркутского района направлены предложения по улучшению дорожно-транспортной обстановки и предотвращению автоаварий.
В Иркутске назвали топ-10 самых аварийных мест
Общество, Фото:
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