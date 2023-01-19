В Иркутске назвали топ-10 самых аварийных мест

Там планируют выставить дополнительные экипажи ДПС



Сотрудники иркутской Госавтоинспекции назвали топ-10 самых аварийных мест. Здесь чаще всего за прошедший год происходили дорожно-транспортные происшествия.



Этим местам дорожные полицейские уделят особое внимание в текущем году:



- пересечение улиц Карла Маркса и Ленина

- Декабрьских Событий и Тимирязева

- развязка Ушаковского моста

- Байкальская и Трилиссера

- Советская и Александра Невского

- Лермонтова 77 (разворот вблизи ИРНИТУ)

- Объездная мкр. Ново-Ленино в районе СНТ им. 6-ой Пятилетки

- Объездная мкр. Ново-Ленино в районе поворота на с.Мамоны

- 10-11 километр Качугского тракта

- 1-2 километр Александровского тракта



Снижать риск ДТП в этим аварийных местах автоинспекторы планируют с помощью дополнительных экипажей, а также с помощью рейдов.



На имя руководителей администраций Иркутска и Иркутского района направлены предложения по улучшению дорожно-транспортной обстановки и предотвращению автоаварий.

