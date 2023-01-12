Ликвидация огромной свалки на Байкале в Бурятии растянулась на полтора года

В Усть-Баргузине скопилось более 180 тысяч кубов мусора
Горы мусора образовались в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
- Рекультивация включает целый комплекс мероприятий, цель которого – возвращение нарушенных земель на месте размещения отходов для их дальнейшего хозяйственного использования и улучшения условий окружающей среды, – пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Всего из Усть-Баргузина на полигоны вывезли более 180 тысяч кубометров ТКО. Заключительный этап рекультивации – биологический – выполняло ООО «АвтоДом». Организация провела работы по созданию выравнивающего и подстилающего слоя путём нанесения перепревших опилок, а после приступила к созданию плодородного – на опилки уложили грунт. Затем на подготовленном и прикатанном участке начался посев травосмеси зернотравной сеялкой.
В рамках того же нацпроекта в Бурятии разберутся со свалками в Кяхте и в Закаменске. Ранее замруководителя Минприроды РФ Мурад Керимов сообщил, что «причиной замусоривания природной территории стал человеческий фактор».
- Отходы складировались на протяжении нескольких лет, создавая экологические проблемы и вызывая недоумение у туристов. Теперь территория очищена, и ничего не напоминает о том, что совсем недавно в этом месте была свалка, – заявил он.