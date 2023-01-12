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Ликвидация огромной свалки на Байкале в Бурятии растянулась на полтора года

Ликвидация огромной свалки на Байкале в Бурятии растянулась на полтора года
Общество,  Фото:Минприроды Бурятии
В Усть-Баргузине скопилось более 180 тысяч кубов мусора

В Минприроды Бурятии рассказали, как в прибрежном посёлке Усть-Баргузин убирали стихийную свалку на участке площадью почти в 9 гектаров. Ликвидация отходов стартовала в июне 2021-го в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и завершилась полтора года спустя, в декабре 2022-го.

Горы мусора образовались в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

- Рекультивация включает целый комплекс мероприятий, цель которого – возвращение нарушенных земель на месте размещения отходов для их дальнейшего хозяйственного использования и улучшения условий окружающей среды, – пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Всего из Усть-Баргузина на полигоны вывезли более 180 тысяч кубометров ТКО. Заключительный этап рекультивации – биологический – выполняло ООО «АвтоДом». Организация провела работы по созданию выравнивающего и подстилающего слоя путём нанесения перепревших опилок, а после приступила к созданию плодородного – на опилки уложили грунт. Затем на подготовленном и прикатанном участке начался посев травосмеси зернотравной сеялкой.

В рамках того же нацпроекта в Бурятии разберутся со свалками в Кяхте и в Закаменске. Ранее замруководителя Минприроды РФ Мурад Керимов сообщил, что «причиной замусоривания природной территории стал человеческий фактор».

- Отходы складировались на протяжении нескольких лет, создавая экологические проблемы и вызывая недоумение у туристов. Теперь территория очищена, и ничего не напоминает о том, что совсем недавно в этом месте была свалка, – заявил он.
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