Лисицы в заповеднике в Бурятии увеличили патрулирование вдоль берега

Жизнь животных зимой немного меняется



На полевой базе Баргузинского заповедника «Давша» всё укутано снегом, озеро Байкал сковало льдом, однако местами ещё есть открытая вода. Животные принимают новую реальность.



- Выдры начинают активные переходы вдоль берега к ближайшим рекам, где ещё пока сохраняются полыньи. Лисицы увеличивают патрульные ходы вдоль берега, ведь снега на льду практически нет, в сравнении с лесом, и можно быстро обследовать соседние угодья. Даже кабарга вышла прогуляться вдоль берега, - рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрий Гороховский.



Теперь лёд будет только нарастать и не за горами начало ледовой навигации.



