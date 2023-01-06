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Лисицы в заповеднике в Бурятии увеличили патрулирование вдоль берега

Лисицы в заповеднике в Бурятии увеличили патрулирование вдоль берега
Общество,  Фото:t.me/zapovednoe_podlemorye
Жизнь животных зимой немного меняется

На полевой базе Баргузинского заповедника «Давша» всё укутано снегом, озеро Байкал сковало льдом, однако местами ещё есть открытая вода. Животные принимают новую реальность.

- Выдры начинают активные переходы вдоль берега к ближайшим рекам, где ещё пока сохраняются полыньи. Лисицы увеличивают патрульные ходы вдоль берега, ведь снега на льду практически нет, в сравнении с лесом, и можно быстро обследовать соседние угодья. Даже кабарга вышла прогуляться вдоль берега, - рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрий Гороховский.

Теперь лёд будет только нарастать и не за горами начало ледовой навигации.

заповедник Байкал дикие животные

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