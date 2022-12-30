Оставшимся без ёлки одиноким пенсионерам из Улан-Удэ вернули Новый год

Неравнодушные жители республики собрали деньги на новое дерево









Всех, кто помог рублём, в организации перечислили поимённо. Там также выразили благодарность коллективу компании «Penoplast03», подарившему учреждению декоративные игрушки и фигурки для ёлки. Сотрудники ФРР тоже собрали средства, договорились с известным баянистом Аркадием Рубеновичем и устроили в пансионате небольшие песенные посиделки. Пенсионеры с удовольствием исполняли популярные песни своей молодости.



