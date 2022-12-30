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Оставшимся без ёлки одиноким пенсионерам из Улан-Удэ вернули Новый год

Оставшимся без ёлки одиноким пенсионерам из Улан-Удэ вернули Новый год
Общество,  Фото:Фонд регионального развития РБ
Неравнодушные жители республики собрали деньги на новое дерево

У грустной истории, которая случилась на днях в улан-удэнском пансионате «Забота», оказался счастливый конец. Неравнодушные жители республики собрали деньги на новую ёлку для пожилых постояльцев соцучреждения. Стоявшее во дворе новогоднее дерево, которое одинокие бабушки и дедушки сами украсили к празднику,  украли двое неизвестных мужчин.

О произошедшем рассказали в фонде регионального развития.

- Ещё позавчера утром мы с ужасом узнали, что у одиноких бабушек и дедушек пансионата «Забота» украли новогоднюю ёлку и разместили информацию об этом в соцсетях и мессенджерах. С первых же минут неравнодушные стали отправлять деньги для организации праздника пожилым одиноким людям, – отметили в фонде.

Суммы наши земляки переводили разные – от 200-300 до 1000 рублей. В итоге удалось приобрести гирлянды и игрушки на новую ёлку и четыре небольших деревца в комнаты, где живут лежачие пенсионеры. Кроме того, каждому постояльцу презентовали тёплые пледы и сладости к чаю.

Всех, кто помог рублём, в организации перечислили поимённо. Там также выразили благодарность коллективу компании «Penoplast03», подарившему учреждению декоративные игрушки и фигурки для ёлки. Сотрудники ФРР тоже собрали средства, договорились с известным баянистом Аркадием Рубеновичем и устроили в пансионате небольшие песенные посиделки. Пенсионеры с удовольствием исполняли популярные песни своей молодости.

Новый год елка кража

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