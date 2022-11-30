Ход строительства проверил зампред правительства Евгений Луковников
В Бурятии сейчас идёт строительство 17 школ, 9 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году. В их числе школа в селе Курумкан.
- Строительство школы в селе Курумкан должны завершить до конца этого года, поэтому к нему пристальное внимание. Сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы. В здании тепло. Новая газовая котельная запущена. Строительная готовность более 80%, - рассказал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Второй этаж практически готов, осталось установить светильники, двери, расстелить линолеум, поставить и подключить оборудование. По плану все отделочные работы должны завершиться до 15 декабря. Составлен график сдачи помещений под установку технологического оборудования. На объекте работают 115 человек, 12 единиц техники.
В 2022 году на строительство новых школ было выделено порядка 6,5 млрд. рублей.
В селе Курумкан в Бурятии почти готова новая школа
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