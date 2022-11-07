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В Бурятии строят 17 новых школ

В Бурятии строят 17 новых школ
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
До конца года будет введено девять новых объектов образования

На сегодня в Бурятии ведётся строительство 17 школ. В 2022 году сумма финансирования строительства этих объектов составила порядка 6,5 млрд. рублей.

Из 17 школ девять объектов вводятся в этом году, сообщил на брифинге замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Антон Кобунов.

У всех девяти объектов, планируемых к вводу в 2022 году, срок сдачи в ноябре, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь. Окончательная дата введения в эксплуатацию зависит от решения министерства образования Бурятии. Как вариант, новые школы, возведённые в декабре, распахнут свои двери в новом учебном году - в сентябре 2023 года.

- Из этих девяти объектов пять школ строятся по нацпроекту «Образование». Это школа в Сотниково, школа № 32 в Улан-Удэ, школа в селе Курумкан, школа в селе Орлик (Окинский район), и уже сдана в этом году школа в селе Клюевка (Кабанский район). Также по соглашению между министерством образования и ООО «ПроШкола» ведётся строительство 10 школ в Иволгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ. Из них вводных объектов в этом году – только четыре школы в посёлке Иволгинск, селе Нижний Саянтуй, школы в Улан-Удэ – в 102 микрорайоне и 19 школа по улице Жердева, - уточнил Антон Кобунов.

Также в 2023 году будут сданы две школы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» - в селе Сосново-Озерске в Еравнинском районе и в селе Дутулур в Закаменском районе.
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