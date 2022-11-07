До конца года будет введено девять новых объектов образования
На сегодня в Бурятии ведётся строительство 17 школ. В 2022 году сумма финансирования строительства этих объектов составила порядка 6,5 млрд. рублей.
Из 17 школ девять объектов вводятся в этом году, сообщил на брифинге замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Антон Кобунов.
У всех девяти объектов, планируемых к вводу в 2022 году, срок сдачи в ноябре, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь. Окончательная дата введения в эксплуатацию зависит от решения министерства образования Бурятии. Как вариант, новые школы, возведённые в декабре, распахнут свои двери в новом учебном году - в сентябре 2023 года.
- Из этих девяти объектов пять школ строятся по нацпроекту «Образование». Это школа в Сотниково, школа № 32 в Улан-Удэ, школа в селе Курумкан, школа в селе Орлик (Окинский район), и уже сдана в этом году школа в селе Клюевка (Кабанский район). Также по соглашению между министерством образования и ООО «ПроШкола» ведётся строительство 10 школ в Иволгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ. Из них вводных объектов в этом году – только четыре школы в посёлке Иволгинск, селе Нижний Саянтуй, школы в Улан-Удэ – в 102 микрорайоне и 19 школа по улице Жердева, - уточнил Антон Кобунов.
Также в 2023 году будут сданы две школы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» - в селе Сосново-Озерске в Еравнинском районе и в селе Дутулур в Закаменском районе.
В Бурятии строят 17 новых школ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сегодня стартует неделя энергосберегающих технологий «Бережём вместе»
До конца года будет введено девять новых объектов образования
Каждый зритель, купивший билет, внесёт свой вклад
Студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта давно занимаются волонтёрской работой
Баир Цыдыпылов работает в театре уже 15 лет
Животное прогуливалось по проезжей части
8 ноября Луна спрячется в тени Земли почти на шесть часов
Стоимость реконструкции превысила 19 млн рублей
Найти работу уже смогли более 300 человек
Проводятся восстановительные работы
Тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет
За прошедшие сутки от коварной болезни никто не умер
У Виктора Димова остались трое детей
Ранее об этом главу попросили сами бойцы
В вопросе разбиралась прокуратура