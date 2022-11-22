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В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль «Гэсэриада»

В Усть-Ордынском округе развернётся фестиваль «Гэсэриада»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль проводится уже в шестой раз

29 ноября в Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа состоится фестиваль «Гэсэриада – 2022». Мероприятие пройдёт в селе Оса.

- Этот праздник – символ возрождения древних традиций бурятского народа. Основой для него стал героический эпос «Гэсэр». «Гэсэриада» – относительно молодой фестиваль – в этом году он проводится в шестой раз, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Фестиваль, как и прежде, состоит из спортивной и творческой частей. Также в рамках мероприятия пройдёт научная конференция «Бурятская Гэсэриада».

В спортивном конкурсе Гэсэров будут соревноваться мужчины. Им предстоит поучаствовать в троеборье: национальная борьба, стрельба из лука и разбивание кости – «hэер шаалган».

Творческая программа фестиваля включает в себя конкурс «Гэсэршинов» и конкурс бурятской народной песни, где участники будут состязаться в знании эпоса «Гэсэр», демонстрировать свои сказительские, певческие и актёрские способности.

Научная конференция будет посвящена обсуждению актуальных проблем сохранения и популяризации «Гэсэриады», изучения бурятских национальных игр и развития туристического потенциала тропы Гэсэра.
Усть-Ордынский Бурятский округ фестиваль Гэсэр

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