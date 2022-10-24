В улан-удэнской колонии изготовили мангал в виде танка

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Это был частный заказ



В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ осуждённые, работающие в цехе металлообработки, изготовили необычный мангал по индивидуальному заказу.



По желанию заказчика мангал сделан в форме танка. Он оборудован кочергой, совком и решёткой для дров. Изготовлен мангал-танк из стали с элементами художественной ковки.



Такой мангал будет не только выполнять свои прямые функции, но ещё и украсит дачный участок своего обладателя.



- В исправительных учреждениях принимаются заказы на изготовление изделий легкой промышленности, а также металло- и деревообработки, по индивидуальным заказам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



