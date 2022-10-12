Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
13 октября в микрорайонах Загорск и Восточный в Улан-Удэ пройдет очередной рейд по отлову собак и вопросам благоустройства.
- Сотрудники комитета городского хозяйства, управления общественной безопасности администрации обследуют жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак, совместно с подрядными организациями проведут отлов безнадзорных животных, а также проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории, - сообщили в мэрии.
Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула и благоустройства, уточнить интересующую информацию можно будет по номеру телефона: 46-09-29.
С 10:00 до 16:00 по ул. Столичная 2а жители микрорайонов смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их. Отметим, при регистрации необходимо установить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить 355 рублей.
Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в будние дни в ветеринарных кабинетах городской станции с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71; ул. Родины, 11, тел.: 18-00-05.
Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.
По правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит административный штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ собачий рейд проведут на Восточном
Общество, Фото:
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