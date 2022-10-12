В Улан-Удэ пройдёт конкурс чтецов по Брайлю

К участию приглашаются инвалиды по зрению



С 1 по 15 ноября в Улан-Удэ пройдёт конкурс чтецов по Брайлю «Великое шеститочие». Мероприятие состоится в национальной библиотеке РБ.



- Создание Луи Брайлем рельефно-точечного шрифта (РТШ) ознаменовало в своё время начало новой эры для незрячих всего мира. Код Брайля открыл инвалидам по зрению путь к образованию. Создание системы Брайля резко повысило эффективность работы школ для слепых, расширив их возможности как в получении обучения незрячих, так и в овладении ими некоторыми профессиями. Сегодня, когда система Брайля выдержала испытание временем, можно смело сказать, что это гениальное изобретение позволило совершить революцию в деле просвещения и образования слепых, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



К участию в конкурсе приглашаются инвалиды по зрению, как взрослые, так и дети. Взрослые участники будут соревноваться в двух номинациях: со школой (получившие навыки чтения в учебных заведениях) и без школы (овладевшие чтением самостоятельно).



За справками по участию можно обратиться в центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и слабовидящих.



Возрастное ограничение 6+

