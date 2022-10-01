Мужчина хранил оружие 17 лет
В феврале 2005 года жителю Еравнинского района Бурятии его ныне покойный тесть подарил огнестрельное оружие – сборную винтовку Мосина и 4 патрона к нему. При этом тесть пояснил, что он самодельно изготовил нарезной ствол и впаял его в ружье. Сельчанин бережно хранил подаренное ему ружье и патроны до июня 2022 года дома в своих вещах в шкафу.
Минувшим летом мужчина решил пристрелять подаренное ему ружье, для чего перевёз огнестрельное оружие и патроны в мотоколяске своего мотоцикла в лес, расположенный в трёх километрах от посёлка Озёрный Еравнинского района. Здесь его остановили сотрудники полиции и изъяли незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Суд квалифицировал действия сельчанина по статье «Незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. При этом судом прекращено уголовное преследование в части незаконного приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему за истечением сроков давности уголовного преследования.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе райсуда.
Жителя Бурятии осудили за подаренную винтовку
Общество, Фото:
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