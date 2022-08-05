Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ бьют рекорды популярности

























Билеты на авиарейс Улан-Удэ – Ольхон разлетаются как горячие пирожки. Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев назвал это направлением «суперпопулярным».В настоящее время рейсы выполняются два раза в день ежедневно авиакомпаниями «СиЛА» и «Аврора». Но билеты на август распроданы почти полностью, поделился Дмитрий Гармаев сегодня утром.Как сообщал «Байкал-Daily», на фоне огромного спроса число рейсов планомерно увеличивалось с началом лета. Так, с 1 июня на Ольхон самолёты начали летать трижды в неделю. Однако уже к 7 июня были раскуплены все билеты на июнь-июль. Затем число рейсов решено было увеличить до четырёх раз в неделю, а вскоре они и вовсе стали ежедневными. Но и этого было мало: с 1 августа по 30 сентября полёты проводятся уже дважды в день.Стоимость субсидированного авиабилета составляет 1035 рублей в одну сторону. Пассажиры попадают на Ольхон уже через 40 минут. Так экономится огромное количество времени в сравнении с поездкой на автомобиле, тем более что не надо выстаивать в очереди на паром.Гендиректор аэропорта «Байкал» поделился фотографиями креативного аэровокзала на острове Ольхон: