Ребятам также рассказали историю игры
В улан-удэнском СИЗО-1 прошёл шахматный турнир среди несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.
- Перед началом турнира сотрудники отдела воспитательной и социальной работы рассказали об истории шахмат, показали подросткам основные комбинации, тактические приёмы, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля подростки в СИЗО сдали нормативы ГТО.
В улан-удэнском СИЗО провели шахматный турнир
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