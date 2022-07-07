Значки ГТО пробуют получить юные обвиняемые и осуждённые
В следственном изоляторе №1 в Улан-Удэ обвиняемые и осуждённые подростки под руководством сотрудников воспитательной службы начали сдачу нормативов ГТО.
- Ребята выполняли нормативы в дисциплинах: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине и подтягивание из виса на высокой перекладине, - сообщает пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в рейтинге регионов России по итогам внедрения комплекса ГТО за 2021 год Бурятия заняла 16 место среди 85 регионов России. Республика улучшила свои показатели и поднялась в рейтинге на четыре строчки.
В Улан-Удэ подростки сдали нормы ГТО в СИЗО
Общество, Фото:
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