В Улан-Удэ появился «Гэр театр»

Открылась новая юрточная сцена Бурдрама



Перед Бурятским драматическим театром открылась новая юрточная театральная площадка. «Гэр театр», так назвали большую передвижную юрту, в высоту шесть метров, а диаметром – 15 метров.



О том, как прошло открытие, рассказал помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев:



«Несмотря на испепеляющий зной, красивы, бодры и веселы на подиуме артисты Надежда Мунконова и Алексей Михайлов, ведущие уличный концерт на площади перед Бурдрамом.



Между номерами народная артистка Бурятии тщетно ищет тень под развевающимся флагом театра. Но от солнца не спастись. Кто-то сердобольный приносит ей шляпу с ниспадающими полами, оказалась в цвет нарядному платью. Это потом настрадавшаяся Надежда Мунконова призналась, что пережила не самые приятные часы на солнце.



- Мои кожаные чёрные туфли горели огнём! - смеётся артистка.



В отличие от коллеги, артист Алексей Михайлов сдержан и немногословен. Что пережил он в этот праздничный денёк, остаётся только догадываться. А речи гостей были такими длинными, а концертные выступления - бесконечными!



Зрители оказались куда более расторопными. Установленные напротив театра стулья они перетащили в тенёк под новопостроенную высокую юрту. Шестиметровое сооружение как раз отбрасывало желанную тень, и приютила всех страждущих.



Но зайти во внутрь юрты надолго тоже тяжеловато. Испепеляющее солнце и сюда добралось, создав внутри тепличную жару. Не удивительно, что поздравительная речь министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, открывшую «Гэр-театр», была короткой и лаконичной. Но все уловили главное: министерству культуры Бурятии новое выездное театральное пространство обошлось в 1 млн 200 тысяч рублей.



Чтобы природа и духи местности были впредь помилостливее, обкуривает свой новый летний творческий дом благовониями Саян Жамбалов, худрук Бурдрама. Призывно поёт старинные бурятские песни Дамбадугар Бочиктоев, заслуженный артист России.



Сработало. Утром следующего дня здесь было посвежее, а артистам театра кукол «Ульгэр» и их юным зрителям радостнее. Именно кукольникам досталось право открыть новую сцену спектаклем для детей «Поющие стрелы» (6+).



Пусть «Гэр-театр» станет уютным домом, милости просим в гости и вас!»



