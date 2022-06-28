 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

В Улан-Удэ появился «Гэр театр»

В Улан-Удэ появился «Гэр театр»
Общество, 
Открылась новая юрточная сцена Бурдрама

Перед Бурятским драматическим театром открылась новая юрточная театральная площадка. «Гэр театр», так назвали большую передвижную юрту, в высоту шесть метров, а диаметром – 15 метров.

О том, как прошло открытие, рассказал помощник художественного руководителя Бурятского драматического театра по связям с общественностью Батодалай Багдаев:

«Несмотря на испепеляющий зной, красивы, бодры и веселы на подиуме артисты Надежда Мунконова и Алексей Михайлов, ведущие уличный концерт на площади перед Бурдрамом.

Между номерами народная артистка Бурятии тщетно ищет тень под развевающимся флагом театра. Но от солнца не спастись. Кто-то сердобольный приносит ей шляпу с ниспадающими полами, оказалась в цвет нарядному платью. Это потом настрадавшаяся Надежда Мунконова призналась, что пережила не самые приятные часы на солнце.

- Мои кожаные чёрные туфли горели огнём! - смеётся артистка.

В отличие от коллеги, артист Алексей Михайлов сдержан и немногословен. Что пережил он в этот праздничный денёк, остаётся только догадываться. А речи гостей были такими длинными, а концертные выступления - бесконечными!

Зрители оказались куда более расторопными. Установленные напротив театра стулья они перетащили в тенёк под новопостроенную высокую юрту. Шестиметровое сооружение как раз отбрасывало желанную тень, и приютила всех страждущих.

Но зайти во внутрь юрты надолго тоже тяжеловато. Испепеляющее солнце и сюда добралось, создав внутри тепличную жару. Не удивительно, что поздравительная речь министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, открывшую «Гэр-театр», была короткой и лаконичной. Но все уловили главное: министерству культуры Бурятии новое выездное театральное пространство обошлось в 1 млн 200 тысяч рублей.

Чтобы природа и духи местности были впредь помилостливее, обкуривает свой новый летний творческий дом благовониями Саян Жамбалов, худрук Бурдрама. Призывно поёт старинные бурятские песни Дамбадугар Бочиктоев, заслуженный артист России.

Сработало. Утром следующего дня здесь было посвежее, а артистам театра кукол «Ульгэр» и их юным зрителям радостнее. Именно кукольникам досталось право открыть новую сцену спектаклем для детей «Поющие стрелы» (6+).

Пусть «Гэр-театр» станет уютным домом, милости просим в гости и вас!»

театр бурятской драмы юрта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии медведи ходят по улицам
В Бурятии медведи ходят по улицам
Общество, 28.06.2022
Косолапых встречают возле дач, в посёлке и в городе
В Улан-Удэ появился «Гэр театр»
В Улан-Удэ появился «Гэр театр»
Общество, 28.06.2022
Открылась новая юрточная сцена Бурдрама
В Бурятии на берегу Байкала установили огромные качели
В Бурятии на берегу Байкала установили огромные качели
Общество, 28.06.2022
Качели появились на берегу Баргузинского залива
В Улан-Удэ вновь заработает летний кинотеатр
В Улан-Удэ вновь заработает летний кинотеатр
Общество, 28.06.2022
Все желающие смогут смотреть фильмы под открытым небом
В Улан-Удэ улицу назвали именем Героя России Максима Концова
В Улан-Удэ улицу назвали именем Героя России Максима Концова
Общество, 28.06.2022
Имя погибшего в ходе спецоперации Максима Концова присвоили улице, где строится новый микрорайон
Главная площадь Улан-Удэ превращается в большую зону отдыха
Главная площадь Улан-Удэ превращается в большую зону отдыха
Общество, 28.06.2022
На площади Советов появились первые зелёные скульптуры
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта школы №50
Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта школы №50
Общество, 28.06.2022
На сегодня подрядчик выполнил 75% работ
Известное издание рассказало, что буряты меняют омуль на водку
Известное издание рассказало, что буряты меняют омуль на водку
Общество, 28.06.2022
Издание поделилось лайфхаком, за который жители Бурятии теперь требуют извинений
Возле школ в Улан-Удэ устанавливают односекционные светофоры
Возле школ в Улан-Удэ устанавливают односекционные светофоры
Общество, 28.06.2022
Делается это для безопасности школьников и родителей
В Бурятии спасли телёнка, утопающего в гудроне
В Бурятии спасли телёнка, утопающего в гудроне
Общество, 28.06.2022
Яма с гудроном давно стала опасной ловушкой для животных
Новая ритуал освобождения ввели в читинской колонии
Новая ритуал освобождения ввели в читинской колонии
Общество, 28.06.2022
Освободившиеся осуждённые начинают жизнь с «чистого листа»
В Улан-Удэ отключились приложения для отслеживания автобусов
В Улан-Удэ отключились приложения для отслеживания автобусов
Общество, 28.06.2022
Улан-удэнцы потеряли возможность видеть, где едет нужный им автобус
В Улан-Удэ яму «заделали» системными блоками
В Улан-Удэ яму «заделали» системными блоками
Общество, 28.06.2022
«Применение информационных технологий», - шутят горожане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^