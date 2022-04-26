Они представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе
В школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершился окружной этап конкурса «Полевая кухня», входящего в программу армейских международных игр «АрМИ-2022», сообщает пресс-служба ВВО.
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», войсковые повара и хлебопеки в составе команд состязались в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.
Также специалисты кулинарного дела в рамках конкурса демонстрировали своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню. При этом жюри конкурса оценивало не только правильность приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.
Кроме того, военнослужащие соревновались в выполнении упражнений по огневой и физической подготовке.
По итогам конкурса в общекомандном зачете уверенное первое место заняли военнослужащие общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, второе место у военнослужащих из Забайкальского края, третье - Сахалинской области.
Теперь военнослужащим Бурятии - специалистам продовольственной службы предстоит представить Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Полевая кухня».
Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»
Общество, Фото:
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