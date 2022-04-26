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Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»

Военные Бурятии победили на конкурсе «Полевая кухня»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они представят Восточный военный округ на всеармейском конкурсе

В школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, завершился окружной этап конкурса «Полевая кухня», входящего в программу армейских международных игр «АрМИ-2022», сообщает пресс-служба ВВО.

Как сообщал ранее «Байкал-Daily», войсковые повара и хлебопеки в составе команд состязались в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.

Также специалисты кулинарного дела в рамках конкурса демонстрировали своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню. При этом жюри конкурса оценивало не только правильность приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Кроме того, военнослужащие соревновались в выполнении упражнений по огневой и физической подготовке.

По итогам конкурса в общекомандном зачете уверенное первое место заняли военнослужащие общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия, второе место у военнослужащих из Забайкальского края, третье - Сахалинской области.

Теперь военнослужащим Бурятии - специалистам продовольственной службы предстоит представить Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса «Полевая кухня».
военнослужащие конкурс

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