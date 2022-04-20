В Забайкалье определяют лучших войсковых поваров и пекарей

Там стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня»
В школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня», входящего в программу армейских международных игр «АрМИ-2022», сообщает пресс-служба ВВО.
Участники конкурса в составе сборных команд от общевойсковых объединений военного округа - повара и хлебопеки соревнуются в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.
Кроме того, специалисты кулинарного дела должны проявить своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню, а жюри конкурса будет оценивать не только правильность приготовления, но и вкусовые качества при подаче готовых блюд.
Также военнослужащим-поварам предстоит продемонстрировать навыки владения стрелковым оружием, а также выполнить ряд нормативов по физической подготовке.
Победители окружного этапа профессионального конкурса «Полевая кухня» получат возможность представить Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.
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