В Забайкалье определяют лучших войсковых поваров и пекарей

Там стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня»



В школе поваров Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня», входящего в программу армейских международных игр «АрМИ-2022», сообщает пресс-служба ВВО.



Участники конкурса в составе сборных команд от общевойсковых объединений военного округа - повара и хлебопеки соревнуются в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из выдаваемого набора продуктов.



Кроме того, специалисты кулинарного дела должны проявить своё профессиональное мастерство при приготовлении различных блюд согласно установленному меню, а жюри конкурса будет оценивать не только правильность приготовления, но и вкусовые качества при подаче готовых блюд.



Также военнослужащим-поварам предстоит продемонстрировать навыки владения стрелковым оружием, а также выполнить ряд нормативов по физической подготовке.



Победители окружного этапа профессионального конкурса «Полевая кухня» получат возможность представить Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.