В Улан-Удэ завершился фестиваль «Байкал арт-спектр»

Гран-при выиграла студентка Восточно-Сибирского института культуры



1 апреля в Улан-Удэ прошли награждение победителей, гала-концерт и церемония закрытия V всероссийского фестиваля-конкурса «Байкал арт-спектр». Мероприятие собрало более 300 участников из регионов России, а также Беларуси и Китая, сообщает пресс-служба ВСГИК.



В течение трёх фестивальных дней прошли: творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, концерты, круглый стол и, конечно же, конкурсные выступления.



Впервые главный приз остался в Бурятии. Он был присуждён студентке отделения народного танца ВСГИК Екатерине Бельковой за номер «Три сестры» (руководитель Т. Попова).



Также лауреатами стали:



«Синтетический эстрадный жанр»



Возрастная группа 7-13 лет

Лауреат первой степени - «Хитрые мышки», хореографическая студия «Незабудки» (г. Иркутск)

Лауреат второй степени - «Время светлячков», хореографическая студия «Незабудки» (г. Иркутск)

Лауреат третьей степени - «Бадма», детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд» – «Серебряные колокольчики», средняя группа (г. Улан-Удэ)



Возрастная группа 14-17 лет

Лауреат первой степени - «Размышление на тему Чайковский, Григ», инструментальная группа «СИНТЕЗ» (пгт Первомайский, Забайкальский край)



Возрастная группа 18-24 года

Лауреат первой степени - «Фрида», студенты группы 213Б-18, 213Б-20 кафедры хореографического искусства ВСГИК (г. Улан-Удэ)

Лауреат второй степени - «А я милого…», студенты группы 212Б-19 кафедры хореографического искусства ВСГИК (г. Улан-Удэ)

Лауреат второй степени - «К солнцу», шоу- балет «Сенсация» (г. Витебск Республика Беларусь)



«Народное обрядовое действо»

Лауреат первой степени - «Армяне в Восточной Сибири», учебный музыкальный театр эстрады Иркутского регионального колледжа педагогического образования (г. Иркутск)

Лауреат второй степени - «Кукушечка», АНМиТ «Сибирский сувенир», ВСГИК (г. Улан-Удэ)

Лауреат третьей степени - «Избранная», студенты группы 212Б-19 кафедры хореографического искусства ВСГИК (г. Улан-Удэ)



«Оригинальный эстрадно-цирковой жанр»



Возрастная группа 7-13 лет

Лауреат первой степени – «Первое свидание», эквилибр на тростях, образцовая цирковая студия «Пирамида» (г. Ангарск, Иркутская область)

Лауреат второй степени – «Чудеса профессора Чудакова», эквилибр на катушках Образцова, цирковая студия «Пирамида» (г. Ангарск, Иркутская область)

Лауреат третьей степени - «Мечты», воздушная гимнастика, народный цирковой коллектив «ШАРИ-ВАРИ» (г. Ангарск, Иркутская область)



Возрастная группа 14-17 лет

Лауреат первой степени - «Дыхание огня», пластическая акробатика «Каучук», Бурятская республиканская цирковая школа (г. Улан-Удэ)

Лауреат первой степени - «Коробочка с карандашами», пластика рук, образцовый детский коллектив, театральная студия «Музы» (с. Новая-Брянь, Республика Бурятия)

Лауреат второй степени - «Грани», воздушная гимнастика, народный цирковой коллектив «ШАРИ-ВАРИ» (г. Ангарск, Иркутская область)

Лауреат третьей степени - «Дуэт», воздушная трапеция, Бурятская республиканская цирковая школа (г. Улан-Удэ)



Возрастная группа 18-24 года

Лауреат первой степени - «Одна душа на двоих», народный цирковой коллектив «ШАРИ-ВАРИ» (г. Ангарск, Иркутская область)

Лауреат второй степени - Иванов Анатолий, «Сын человеческий», пантомима, творческая лаборатория «СКИТ» ВСГИК (г. Улан-Удэ) Республика Бурятия

Лауреат второй степени - Чижова Яна, «Сногсшибательно», синхро-буффонада, студентка группы 204, Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск)

Лауреат третьей степени - «Руководство по выживанию в стрессовых ситуациях», пародия на киноужасы, студенты группы РТПП-201 Кемеровский государственный институт культуры (г. Кемерово)



«Речевой жанр»



Возрастная группа 7-13 лет

Лауреат первой степени – Михаил З., «Кот учёный», детская школа искусств №9 (г. Иркутск)

Лауреат второй степени - Дарья Д., «Дневник одной девочки», детская школа искусств №9 (г. Иркутск)

Лауреат второй степени – Анастасия М., «Я не рыжая», Саганнурский ИКДЦ, театральная студия «Фортуна» (п. Саган-Нур, Республика Бурятия)

Лауреат третьей степени - «Человек, который многого не умел», театр студия «Рампа» (г. Чита)



Возрастная группа 18-24 года

Лауреат первой степени - Регина Соломахо, «Песня старухи, которой исполнилось сто лет» студентка группы 17Б-20 ВСГИК (г. Улан-Удэ)

Лауреат второй степени - Иванов Анатолий, «Фараон и Хорал», творческая лаборатория «СКИТ» ВСГИК (г. Улан-Удэ)

Лауреат третьей степени- Колмакова Лилия, «Гость Терентище», студентка группы 17Б-20 ВСГИК (г. Улан-Удэ)

Лауреат третьей степени - Мункоев Гэсэр, «Несчастье» (п. Кутулик, Аларский район, Иркутская область)

Лауреат третьей степени - Потылицына Влада, «На паперти», эстрадный монолог, студенческий театр «РЭП» ЗабКУК (г. Чита)



«Театр мод»



Возрастная категория 7-13 лет

Лауреат первой степени – «Млечный путь», ДТ п. Селенгинск, студия причёсок «Волшебница» (п. Селенгинск, Республика Бурятия)



Возрастная категория 18-24 лет

Лауреат первой степени - коллекция «Прикосновение», Иркутский областной колледж» культуры, студенты 3 курс (г. Иркутск)

Лауреат второй степени - коллекция «Образы», «213grOup» (г. Улан-Удэ)



«Эстрадная миниатюра»



Возрастная категория 7-13 лет

Лауреат третьей степени - «Лови ритм», театр студия «Рампа» (г. Чита)

Лауреат третьей степени – Артём М., Антон М., «Прогульщики», театр студия «Smail» (с. Мухоршибирь, Республика Бурятия)



Возрастная группа 18-24 года

Лауреат второй степени - «Ограбление года», студенты группы 267, кафедра РТПИП ХГИК (г. Хабаровск)

Лауреат третьей степени - «Больничный рейв», студенты группы 267, кафедра РТПИП ХГИК (г. Хабаровск)

Лауреат третьей степени - Абрамов Ярослав, Кардовский Евгений, «Приём у стилиста», Челябинский государственный институт культуры (г. Челябинск)



«Оригинальный жанр»



Возрастная группа 18-24 года

Лауреат первой степени - «Любовь, комсомол, весна», учебный музыкальный театр эстрады, Иркутский региональный колледж педагогического образования (г. Иркутск)

Лауреат второй степени - Иванов Анатолий, «Вертинский – любовь моя», пантомима, творческая лаборатория «СКИТ» ВСГИК (г. Улан-Удэ)

