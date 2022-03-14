В Иркутской области празднуют юбилей Валентина Распутина

Общество, Фото: пресс-служба музея В.Г. Распутина

В регионе запланировано провести более 50 мероприятий, посвящённых писателю



Празднование 85-летнего юбилея российского писателя Валентина Распутина стартовало в Иркутской области. В программе запланированы выставки, литературные гостиные, творческие конкурсы, кинопоказы, которые проводят областные музеи, библиотеки и культурные центры.



Центральным мероприятием станет первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина. Он откроется в день рождения писателя – 15 марта. Участие в нём примут десять театральных коллективов России, они покажут спектакли по произведениям Распутина и представителей литературного направления, к которому относится творчество сибиряка – «писателей-деревенщиков». Также пройдут лекции, конкурсы, выставка и телевизионная трансляция. К фестивалю и юбилею писателя два коллектива – академический театр им. Н.П. Охлопкова и театр юного зрителя им. А. Вампилова сделали свои версии постановок по рассказу Распутина, также ТЮЗ восстановил спектакль «Рудольфио. Женский разговор» (16+).



В день рождения писателя, 15 марта, в Иркутске состоится презентация стендовой выставки о писателе и открытие портрета-барельефа писателя, который выполнили заслуженные художники РФ Аркадий и Наталья Лодяновы.



Также в праздничный день мероприятия, посвящённые юбилею Валентина Распутина, пройдут в Москве. В Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоится презентация документальной фотокниги и фотовыставки. В экспозицию вошли фотографии из архивов иркутского фотохудожника Анатолия Бызова и Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского. В этот же день фотокнига будет представлена на вечере памяти в доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.



В Иркутской области презентация ещё одной фотовыставки состоится 24 марта в селе Анга Качугского района, после чего она будет представлена во всех муниципальных образованиях Иркутской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



Кроме этого, прорабатывается вопрос строительства нового библиотечно-культурного центра на родине писателя – в селе Аталанка Усть-Удинского района.

