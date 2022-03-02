Летальные исходы среди больных ковидом по-прежнему происходят ежедневно
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 756 человек.
Это на 14 больше, чем днём ранее. Так что падение заболеваемости, наблюдавшееся последние дни, пока приостановилось. Если вчера выявили 756 заражённых, позавчера их было 742, до этого 846, 847, 849, 851, 889… Совсем недавно, а именно 21 февраля, суточный прирост опустился ниже отметки в «1000».
Всего за пандемию в Бурятии зарегистрировано 124 994 случаев заболеваний COVID-19. Из них 45% (56 678) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2859 больных ковидом.
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Накануне скончались шесть пациентов, больных коронавирусом. Из них пятеро были старше 65 лет, один – младше, сообщили в оперштабе. В отличие от других регионов, в Бурятии не раскрывают точный возраст и пол умерших.
На утро 2 марта в стационарах получают лечение 1006 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 73 человека.
В отделениях реанимации находится 107 пациентов (на 15 меньше, чем днём ранее). На ИВЛ – 28 больных.
Сейчас свободно 447 ковидных коек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 6948 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 468 285 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 126 736 жителей.
Накануне главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев заявил о росте заболеваемости среди школьников. «Снижение действительно идёт во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% мы имеем среди школьников», - отметил он.
Роспотребнадзор России рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию.
За сутки коронавирус выявили у 756 жителей Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Летальные исходы среди больных ковидом по-прежнему происходят ежедневно
Подарок сделал внук автора краеведческих изданий
В Закаменском районе прошёл турнир по разбиванию хребтовой кости
В дело вмешалась прокуратура
Уголовное дело передано в суд
Запрещённую посылку обнаружили сотрудники исправительного учреждения
Победителем стала школьница из СОШ №32
Выставка «невидимых шедевров» откроется в столице Забайкалья
В Улан-Удэ днём до -5
Рекомендуется лишь соблюдение масочного режима
Главным призом соревнований станет автомобиль
Празднование Сагаалгана завершилось гала-концертом «В сиянии Белого месяца»
Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану
Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга