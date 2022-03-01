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В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 среди школьников
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Главный санврач Бурятии напомнил, что COVID-19 никуда не ушёл

По результатам эпидемиологического анализа в Бурятии заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться. Так, на прошлой неделе снижение заболеваемости отмечалось во всех возрастных и социальных группах.

- Да, за восьмую календарную неделю у нас заболеваемость COVID-19 в республике в целом снизилась на 20% по сравнению с седьмой календарной неделей. Снижение действительно идёт во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% мы имеем среди школьников, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Поэтому он обратился ко всем руководителям образовательных учреждений.

- Необходимо чётко соблюдать все профилактические меры, регламентированные санитарными правилами и рекомендациями, в образовательных организациях. А при регистрации в классе или группе детского сада 20% и более заболевших детей необходимо решать вопрос о приостановлении учебного и воспитательного процесса. Ведь COVID-19 никуда не ушёл, а здоровье наших детей и граждан превыше всего, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

В образовательных учреждениях остаётся актуальным строгое выполнение профилактических мероприятий:

- организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков и графику посещения столовой;

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета, проведение занятий в актовом, спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами);

- проведение качественного ежедневного «утреннего фильтра», соблюдение дезинфекционного режима, правил личной гигиены;

- использование средств индивидуальной защиты персоналом пищеблоков.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне суточный прирост заболеваемости коронавирусом опустился ниже отметки «800». Прежде такое было только 25 января.


коронавирус школьники Роспотребнадзор профилактика

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