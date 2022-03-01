Роспотребнадзор рекомендовал снять почти все ковидные ограничения

Рекомендуется лишь соблюдение масочного режима
Роспотребнадзор рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учётам мнения учёных и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции, - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение приняли с учётам значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев озвучил результаты эпидемиологического анализа. Отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах, однако наиболее высокой сохраняется заболеваемость среди детей – здесь сохраняется рост.
- Снижение действительно идёт во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% мы имеем среди школьников, - отметил Сергей Ханхареев.
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