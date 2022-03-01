 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 марта

28 февраля

Популярное

Роспотребнадзор рекомендовал снять почти все ковидные ограничения

Роспотребнадзор рекомендовал снять почти все ковидные ограничения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рекомендуется лишь соблюдение масочного режима

Роспотребнадзор рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учётам мнения учёных и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняли с учётам значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев озвучил результаты эпидемиологического анализа. Отмечается снижение заболеваемости во всех возрастных группах, однако наиболее высокой сохраняется заболеваемость среди детей – здесь сохраняется рост.

- Снижение действительно идёт во всех возрастных и социальных группах. При этом, к сожалению, рост на 11% мы имеем среди школьников, - отметил Сергей Ханхареев.


Роспотребнадзор коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет фестиваль «Алтан Мундарга»
Улан-Удэ примет фестиваль «Алтан Мундарга»
Общество, 01.03.2022
Главным призом соревнований станет автомобиль
В Иркутске отпраздновали Белый месяц
В Иркутске отпраздновали Белый месяц
Общество, 01.03.2022
Празднование Сагаалгана завершилось гала-концертом «В сиянии Белого месяца»
В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники
В Окинском районе Бурятии соревновались костоломы и лучники
Общество, 01.03.2022
Завершились традиционные соревнования, посвящённые Сагаалгану
В Бурятии определили чемпионов по русским шашкам
В Бурятии определили чемпионов по русским шашкам
Общество, 01.03.2022
Ими стали Баир Ринчинов и Людмила Замбалаева
Стартовал благотворительный марафон по льду Байкала
Стартовал благотворительный марафон по льду Байкала
Общество, 01.03.2022
Организатор мероприятия хочет привлечь внимание россиян к донорству костного мозга
Борец из Бурятии стал призёром межрегионального турнира
Борец из Бурятии стал призёром межрегионального турнира
Общество, 01.03.2022
За медали боролись юноши 2005 года рождения и младше
В Чите завершился чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
В Чите завершился чемпионат ВВО по армейскому рукопашному бою
Общество, 01.03.2022
Победителями стали военные из Забайкалья и Хабаровского края
Бурятия и Иркутская область обсудили вопросы развития НОЦ «Байкал»
Бурятия и Иркутская область обсудили вопросы развития НОЦ «Байкал»
Общество, 01.03.2022
Состоялась стратегическая сессия с индустриальными партнёрами
Каратисты Бурятии выиграли 4 медали первенства ДФО
Каратисты Бурятии выиграли 4 медали первенства ДФО
Общество, 01.03.2022
Также они завоевали 2 медали спартакиады учащихся
По льду Байкала пробежали марафон
По льду Байкала пробежали марафон
Общество, 01.03.2022
В нём приняли участие 70 человек со всего мира
В Бурятии трудоустроят граждан ЛНР и ДНР
В Бурятии трудоустроят граждан ЛНР и ДНР
Общество, 01.03.2022
Для них открыта горячая линия по вопросам трудоустройства
Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России
Теннисисты Бурятии прошли в финал первенства России
Общество, 01.03.2022
Спортсмены победили на первенстве ДФО в командном зачёте и смешанном парном разряде
В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике
В Улан-Удэ впервые прошёл чемпионат ДФО по художественной гимнастике
Общество, 01.03.2022
В командном зачёте сборная Бурятии заняла третье место
В Бурятии сообщить о росте цен можно на горячую линию
В Бурятии сообщить о росте цен можно на горячую линию
Общество, 01.03.2022
Заработал телефон по сбору информации о необоснованном росте цен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^