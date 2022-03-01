Борец из Бурятии стал призёром межрегионального турнира

За медали боролись юноши 2005 года рождения и младше



26 февраля в Иркутске прошёл первый межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше. В турнире участвовали юноши в весовых категориях 45 кг и 51 кг, сообщает группа «Борцы Бурятии».



Победителями соревнований стали представители Усть-Ордынского Бурятского округа, Бурятии и Кемеровской области.



Весовая категория 45 кг

Первое место - Егор З. (Нукуты)

Второе место - Боботилло Т. (Кемерово)

Третье место - Владимир Б. (Оса)

Третье место - Андрей Ф. (Оса)



Весовая категория 51 кг

Первое место - Вадим Д. (Нукуты)

Второе место - Виктор Н. (Оса)

Третье место - Михаил Т. (Бурятия)

Третье место - Камал А. (Кемерово)

