За медали боролись юноши 2005 года рождения и младше
26 февраля в Иркутске прошёл первый межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше. В турнире участвовали юноши в весовых категориях 45 кг и 51 кг, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Победителями соревнований стали представители Усть-Ордынского Бурятского округа, Бурятии и Кемеровской области.
Весовая категория 45 кг
Первое место - Егор З. (Нукуты)
Второе место - Боботилло Т. (Кемерово)
Третье место - Владимир Б. (Оса)
Третье место - Андрей Ф. (Оса)
Весовая категория 51 кг
Первое место - Вадим Д. (Нукуты)
Второе место - Виктор Н. (Оса)
Третье место - Михаил Т. (Бурятия)
Третье место - Камал А. (Кемерово)
Борец из Бурятии стал призёром межрегионального турнира
Общество, Фото:
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